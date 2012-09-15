مراسم آغاز دروس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر‏، در مراسم افتتاحیه هفدهمین سال دروس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) که قبل از ظهر شنبه در سالن فقاهت این مرکز برگزار شد حجت الاسلام محمد قاضی زاده ‏معاون آموزشی مرکز به تشریح فعالیت بخش‌های مختلف این مرکز پرداخت.



وی گفت: در ابتدا این مرکز در بخش فقه و اصول و خارج فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه در بخش های سطح، کلام و قسمت‌های فرهنگی و پژوهشی فعالیت خود را گسترش داد و از سال گذشته نیز بخش تفسیر در این مرکز فعالیت خود را آغاز کرده است.



قاضی زاده به فعالیت‌های این مرکز در مشهد و افغانستان علاوه بر قم اشاره کرد و افزود: فارغ اتحصیلان این مرکز همواره جزو ممتازین حوزه‌های علمیه بوده‌اند و برنامه‌ای که اخیراَ داشته ایم این بوده است که از طلابی که در سطح خارج این مجموعه مشغول تحصیل بوده اند در تدریس دروس سطح مقدماتی استفاده کرده‌ایم.



همچنین در این مراسم آیت الله استادی دبیر شورای عالی حوزه عمیه قم با انتقاد از رواج مدرک گرایی و ورود پول و مادیات در میان طلاب، آنها را از آفت‌ها و آسیب‌های بزرگ پیش روی حوزه‌های علمیه برشمرد.



در بخش دیگری از این مراسم آیت الله جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) هم با اشاره به فعالیت‌های گوناگون صورت گرفته در این مرکز گفت: تمامی این فعالیت ها و توفیقات بدست آمده در حالی شکل گرفته که این مرکز از هیچ گونه کمک دولتی برخوردار نبوده است.



در پایان این مراسم با اهدای جوایزی از ممتازین آموزشی دوره گذشته این مرکز قدردانی شد.

