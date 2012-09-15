3000 اثر به کنگره شعر رضوی کرمان ارسال شد

احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفتمین دوره کنگره شعر رضوی در استان کرمان اظهار داشت: این برنامه بزرگ فرهنگی و مذهبی در روزهای 27 و 28 شهریورماه جاری برگزار می شود.

وی افزود: امسال نسبت به سالهای گذشته، آثار ارسالی به دبیرخانه کنگره نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه سه هزار و 260 قطعه شهر با موضوع امام رضا( ع) از استانهای مختلف به دبیرخانه ارسال شده است، گفت: این آثار نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

سعیدی افزود: البته آثار منتخب جشنواره های شهرستانی نیز پس از برگزاری، به عنوان آثار برگزیده در کنگره معرفی می شود.

مدیر کل ارشاد استان کرمان ادامه داد: به جز صاحبان آثار برتر جشنواره که حدود 40 نفر هستند، 15 نفر از چهره های موثر کشوری نیز در کنگره شعر رضوی کرمان حضور خواهند یافت.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی ها و اقدامات لازم از سوی اعضای شورای سیاست گذاری کنگره که چهره های اداری، فرهنگی و شاعران برتر استان هستند، انجام شده است.

