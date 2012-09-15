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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

سعیدی:

3000 اثر به کنگره شعر رضوی کرمان ارسال شد

3000 اثر به کنگره شعر رضوی کرمان ارسال شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل ارشاد استان کرمان از ارسال سه هزار و 260 قطعه شعر با موضوع امام رضا(ع) به دبیرخانه کنگره شعر رضوی کرمان خبر داد.

احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفتمین دوره کنگره شعر رضوی در استان کرمان اظهار داشت: این برنامه بزرگ فرهنگی و مذهبی در روزهای 27 و 28 شهریورماه جاری برگزار می شود.

وی افزود: امسال نسبت به سالهای گذشته، آثار ارسالی به دبیرخانه کنگره نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه سه هزار و 260 قطعه شهر با موضوع امام رضا( ع) از استانهای مختلف به دبیرخانه ارسال شده است، گفت: این آثار نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

سعیدی افزود: البته آثار منتخب جشنواره های شهرستانی نیز پس از برگزاری، به عنوان آثار برگزیده در کنگره معرفی می شود.

مدیر کل ارشاد استان کرمان ادامه داد: به جز صاحبان آثار برتر جشنواره که حدود 40 نفر هستند، 15 نفر از چهره های موثر کشوری نیز در کنگره شعر رضوی کرمان حضور خواهند یافت.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی ها و اقدامات لازم از سوی اعضای شورای سیاست گذاری کنگره که چهره های اداری، فرهنگی و شاعران برتر استان هستند، انجام شده است.
 

کد مطلب 1696536

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