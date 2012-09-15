سند واحدهای مسکونی مهر در زنجان سریعتر صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای مسکنیکی از مشکلات و دغدغه سازمان های فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن مهر را صدور سند برای مالکان و متقاضیان دانست و یادآور شد: باید کمیته ویژه ای برای رفع مشکلات مالکان، پایان کار و صدور سند تشکیل و در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.

استاندار زنجان گفت: باید کمیته ویژه فروش اقساطی در استان تشکیل شود و سه موضوع سند پایان کار، اقساط و مشکلات خود مالکین و کم کاری ها بحث شود.

وی عملکرد مسکن و شهرسازی را در واگذاری مسکن و فروش اقساطی در مسکن مهر را بسیار خوب اعلام کرد و افزود: در این راستا مسکن و شهرسازی استان رتبه برتر را در فروش اقساطی مسکن مهر را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: طرح مسکن مهر در دولتهای بعدی هم ادامه خواهد داشت و در این راستا دولت دهم درصدد است واحدهای مسکن مهر در دست اجرا را تا پایان دولت به متقاضیان واگذار کند .

استاندار زنجان گفت: باید پروژه های راکد و ضروری فعال شود و شفاف شود و معاونت عمرانی هرچه زودتر این پروژه ها را فعالتر کند و در این راستا باید زیرساختهای لازم برای اجرای سریع پروژه های مسکن مهر هرچه زودتر انجام شود.

رئوفی نژاد تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب باید ظرف مدت یک ماه شبانه روز نسبت به اجرای فاضلاب شهری اقدام کند و اعتبار لازم هم اختصاص داده می شود.