سوارکاران برتر قم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سوارکاری در چند سال اخیر به رشتهای در مسیر رشد و پیشرفت در قم تبدیل شده است و این ورزش که از جایگاه و اعتبار بسیار زیادی در دین مبین اسلام نیز برخوردار است روند خوبی در پیش گرفته، مسابقات استانی نیز به تحقق این مهم کمک شایانی کرده است.
از سوی دیگر در کنار استعدادهای بسیار خوبی که در سوارکاری قم حضور دارند و برای موفقیت بیشتر تلاش میکنند، حضور سوارکاران مطرحی از شهرهای دیگر کشور مانند تهران، البرز و کاشان سبب افزایش سطح کیفی برگزاری مسابقات شده است.
رقابت سوارکاران مدعی در پیست سوارکاری شهر قنوات قم
همچنین سوارکاری از جمله رشتههای پرطرفدار در بین 45 رشته ورزشی فعال در استان قم است که اخیرا با حمایتهای خوب و همه جانبه هیئت سوارکاری استان این رشته در سطح قم رشد و پیشرفت بسیار چشمیگری داشته است.
به این نکته نیز باید توجه داشت که ورزش سوارکاری از رشتههای ورزشی مورد تاکید در دین مبین اسلام است و برای رشد و گسترش مناسب به حمایت و پشتیبانی همه جانبه مسئولان ورزش استان قم و هیئت سوارکاری نیاز دارد، زیرا مطمئنا این رشته در قم قابلیتهای زیادی دارد.
اما برترین های مسابقات سوارکاری قم در حالی مشخص شدند که سوارکاران نونهال و نوجوان قمی در نخستین دوره این پیکارها با یکدیگر رقابت کردند و جدال مدعیان در حالی با معرفی نفرات برتر این دوره از رقابتها پایان یافت که استقبال بسیار خوبی از سوی مردم علاقمند به سوارکاری از این مسابقات صورت گرفته بود و یکی از زیباترین رقابتها توسط سوارکاران قمی به نمایش در آمد.
تجلیل از حامیان مالی و تقدیر از سوارکاران برتر
در پایان این دوره از پیکارها که در پیست سوارکاری شهر قنوات بخش مرکزی قم به انجام رسید، علیرضا علیرضایی با اسب ملودی رتبه نخست را به خود اختصاص داد تا بدین ترتیب فاتح این پیکارها شود، ضمن اینکه یلدان احمدزاده با اسب صنم به مقام نایب قهرمانی دست یافت.
همچنین در رده سنی بزرگسالان مازیار جمشید خانی با اسب نیکسون رتبه نخست و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، در حالی که مجید شریفی با اسب فیوچر رتبه دوم را به دست آورد در حالی که این دوره مسابقات با حضور 45 سوارکار در ردههای سنی نونهال و نوجوان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.
برترینها در حالی معرفی شدند که در نخستین دوره مسابقات سوارکاری قهرمانی قم سوارکاران قمی با رقبای خود از استان های تهران، البرز و کاشان به رقابت پرداختند و در نهایت برترینها با حضور مسئولان هیئت مورد تجلیل قرار گرفتند.
هیئت سوارکاری قم نیز از تمام حامیان مالی که هیئت سوارکاری را در راستای برگزاری مطلوب مسابقات سوارکاری قهرمانی قم یاری کردند، قدردانی کرد تا این حمایتها در آینده نیز ادامه داشته باشد و سوارکاری قم در مسیر پیشرفت بیشتر حرکت کند.
قم - خبرگزاری مهر: مسابقات سوارکاری قهرمانی استان قم در سه رده سنی با معرفی سوارکاران و اسبهای برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سوارکاری در چند سال اخیر به رشتهای در مسیر رشد و پیشرفت در قم تبدیل شده است و این ورزش که از جایگاه و اعتبار بسیار زیادی در دین مبین اسلام نیز برخوردار است روند خوبی در پیش گرفته، مسابقات استانی نیز به تحقق این مهم کمک شایانی کرده است.
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