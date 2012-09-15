  1. سیاست
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

فرهنگی به مهر خبر داد:

رایزنی هیئت رئیسه مجلس برای برگزاری جلسه غیرعلنی باحضور بهمنی

رایزنی هیئت رئیسه مجلس برای برگزاری جلسه غیرعلنی باحضور بهمنی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از رایزنی های مجلس برای برگزاری جلسه غیر علنی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و برخی از وزرا برای بررسی نوسانات بازار ارز و سکه خبر داد.

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: از روز سه شنبه که جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد برای بررسی وضعیت بازار ارز برگزار شد در هیئت رئیسه مجلس، در حال رایزنی برای برگزاری جلسه غیر علنی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از وزرا هستیم.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کار گروه مشترک دولت و مجلس برای بررسی بازار سکه و ارز با حضور رئیس جمهور یکشنبه جلسه دارد بنابراین مجلس باید انتخاب کند یا جلسه مشترک کارگروه دولت و مجلس  با حضور رئیس جمهور برگزار شود و یا وزرا در جلسه غیر علنی مجلس شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سه شنبه هفته گذشته در پی نوسانات شدید بازار ارز، نمایندگان مجلس با حضور وزیر اقتصاد جلسه غیر علنی تشکیل دادند.

در جلسه غیر علنی بیشترین انتقادات متوجه رئیس کل بانک مرکزی و اظهارات اخیر وی بود. 

کد مطلب 1696540

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