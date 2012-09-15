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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

خط "بی آرتی" خیابان ولیعصر نوسازی شد

خط "بی آرتی" خیابان ولیعصر نوسازی شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 3 اعلام کرد: در راستای توسعه حمل و نقل عمومی و در آستانه بازگشایی مدارس مسیر ویژه اتوبوس های تندور در خیابان ولی عصر نوسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبانی اعلام کرد: این حوزه با بررسیهای کارشناسی و به منظور رفاه حال مسافرین وبا نصب تجهیزات و علائم  ترافیکی خطوط اتوبوسرانی  را نوسازی و ایمن سازی کرد.

وی افزود: مرمت 12 سرپناه ایستگاه اتوبوس از جمله تعویض شیشه ها و صندلی های شکسته، تعویض و مرمت انواع تابلوهای ترافیکی، نصب و مرمت نرده ها، نصب و مرمت آئینه های محدب  و نصب گل میخ را از جمله اقدامات عنوان شده در این مسیر برشمرد.

وی با اشاره به اینکه خط بی آر تی از میدان راه آهن تا تجریش ادامه دارد تصریح کرد: بخشی از این مسیر واقع در پل شهید همت تا چهارراه پارک وی در محدوده شهرداری منطقه 3 قرار دارد.

طیبانی اجرای خط کشی محور خیابان ولی عصر را بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته ذکر کرد و افزود: اجرای خط کشی محوری، نوشتاری، عابر پیاده، ایست ،بستر سطوح ، هاشور و... از جمله اقدامات ترافیکی است که نقش موثری در ایجاد نظم ترافیکی و ایمنی رانندگان و همچنین عابرین پیاد ه دارد.

کد مطلب 1696545

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