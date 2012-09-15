به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله رضا استادی قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه هفدهمین سال دروس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) با تاکید و سفارش بر درس خواندن طلاب جوان اظهار داشت: مسئله خوب درس خواندن برای آینده شما طلاب جوان بسیار تاثیرگذار است.



وی افزود: کتاب‌های ما همین کتاب هایی است که موجود است و گاهی هم گفته می شود باید اصلاح شود که البته این هم موافقان و مخالفانی دارد ولی در هر صورت این کتاب ها امتحان خود را در گذشته داده است که اگر درست تدریس و خوانده شود بسیار مفید هستند.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه کتاب های موجود سهل و آسان نیستند گفت: گاهی مشاهده می شود که طلاب حوصله مطالعه ندارند و گاهی مباحث را سرسری می گیرند و از بحث مایوس می شوند که این ها برای طلاب آسیب محسوب می شود.



وی در ادامه بر نصایح گذشتگان به طلاب تاکید کرد و بیان داشت: شما طلاب جوان باید در سر کلاس‌ها، درس‌ها را خوب گوش کنید، خوب مطالعه کنید، خوب مباحثه کنید و به کتاب هایی که مباحث از آنها نقل شده است مراجعه کنید و در ضمن برخی مباحث حاشیه ای کتاب ها را نیز دنبال کنید.



آیت الله استادی با بیان اینکه اگر همین طریقه که از سابق برای خواندن کتاب ها وجود داشته است را دنبال کنید بدانید حتماَ در درس خارج نیز موفق خواهید شد، گفت: تجربه گذشتگان نشان داده است کسانی که فقه و اصول را خوب فرا گرفتند در دروسی غیر از فقه و اصول نیز موفق بودند که نمونه آن شهید مطهری بود که وقتی وارد تهران شد در مقابل مجامع علمی و دانشگاهی توانست پاسخگو باشد.



وی با تاکید مجدد بر اینکه باید اصالت را به فقه و اصول بدهیم اضافه کرد: هر چه می توانیم باید در ترقی سبک و نوشتن تقریرات فقه و اصول تلاش کنیم زیرا که امروز همه به دنبال طلبه‌های فاضل و با سواد می‌گردند و راه رسیدن به آن از فقه و اصول شروع می شود.



احترام به پدر و مادر و اساتید راه پیشرفت طلاب



دبیر شورای عالی حوزه عمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود چند نکته را به طلاب جوان متذکر شد و بیان کرد: برای ترقی و پیشرفت شما باید اول احترام به پدر و مادر را در نظر داشته باشید به خصوص بعد از اینکه طلبه شدید و پدر مادر شما عامی و بی سواد بودند این احترام را نسبت به قبل بیشتر رعایت کنید.



آیت الله استادی عامل دیگر پیشرفت طلاب را احترام به استاد عنوان کرد و افزود: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید احترام کسی که به ما علم می آموزد را داشته باشیم و قدردان زحمات آنان باشیم.



وی عامل دیگر پیشرفت طلاب را قدردانی از بستر سازان علم آموزی دانست و گفت: یک تشکیلاتی مانند همین مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) که بستر مناسبی را جهت آموزش طلاب فراهم آورده است قابل قدردانی است و اگر طلبه ای بتواند به درس خارج وارد شود و به جایی برسد باید از کسانی که این بستر پیشرفت را فراهم کرده اند تشکر کند و در واقع استفاده درست و خوب از این امکانات خود نوعی قدردانی محسوب می شود.



انتقاد از مدرک گرایی در حوزه علمیه



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از بحث مدرک گرایی در حوزه علمیه پرداخت و اظهار کرد: بنده با مدرک و مدرک گرایی جداَ مخالفم و این بحث را یک آسیب برای حوزه علمیه می دانم.



وی افزود: مراجع عظام هم با این بحث به شدت مخالفت کردند و رهبر معظم انقلاب هم صریحاَ گفته اند با مدرک گرایی مخالفند و مباحثی مانند مدرک و مدرک معادل نباید در حوزه مطرح شود که در شأن و جایگاه حوزه نیست.



آیت الله استادی خطاب به مسئولان آموزشی مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) که پیگیر مسئله مدرک برای دروس ارائه شده در این مرکز هستند گفت: این افتخاری است که بدون مدرک به موفقیت های خوبی تا کنون دست یافته اید و سعی کنید این افتخار را در مجموعه خود حفظ کنید.



تدریس و مسائل دیگر حوزه رنگ پول نگیرد



دبیر شورای عالی حوزه عمیه قم در ادامه به بحث ورود مادیات در زندگی طلاب اشاره کرد و گفت: وقتی این لباس را انتخاب کرده ایم و این ادعا را داریم که در راه پیامبر قدم بر می داریم پس نباید در کنار این راه به دنبال مادیات باشیم.



آیت الله استادی افزود: البته باید زندگی شخصی طلاب اداره شود که اداره می شود ولی نباید طوری باشد که تدریس و مسائل دیگر حوزه رنگ پول بگیرد.



وی با اشاره به اینکه منبری که در آن پول تعیین شود موثر واقع نخواهد شد گفت: امروز صحبت هایی در مورد تعیین پول برای تدریس و منبر شنیده می شود که این یک آسیب جدی برای طلاب است.



استادی اضافه کرد: راه ما راه مادیات و راه رسیدن به دنیا نیست و اگر وارد این راه شویم ضرر می کنیم و اگر یاد بگیریم فقط برای مردم بگوییم بدون اینکه خود عمل کنیم قطعاَ همه ضرر می کنیم و باید اول یاد بگیریم عمل کنیم و بعد برای مردم بگوئیم.



وی در پایان صحبت های خود توجه طلاب جوان را به روایتی از رسول خدا جلب کرد که در آن حضرت محمد (ص) خطاب به کسی که از وی راه علم را پرسید فرمودند: اول سکوت بعد خوب گوش دادن سپس حفظ کردن و یاد گرفتن و در آخر عمل به آنچه آموخته اید.

