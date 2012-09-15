اعتراض به تخریب پارک آهوان علت تعلیق تورهای گردشگری ارم کیش است

محمد علی شفیعی سرمایه گذار شرکت ارم کیش به خبرنگار مهر گفت: چون به تخریب باغ وحش کیش اعتراض کردیم، مسئولان منطقه آزاد نیز اعلام کردند که خدمات هتلی ما مشکل دارد درحالی که حتی اگر مشتریان ما از خدمات ناراضی بودند با رفتن به باغ وحش و دیدن این جاذبه از ناراحتی شان کاسته می شد.

شفیعی بیان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش با تخریب تنها باغ وحش جزیره به یک سرمایه گذار بخش خصوصی مجوز احداث مجتمع تجاری را داده است درحالی که این جزیره از وجود مجتمع های تجاری اشباع شده و دیگر آن رونق قبلی را ندارد با این حال این زمین که یکی از بکرترین و بهترین زمینهای کیش بود برای ساختمان سازی اختصاص داده شد و اکنون پیش فروش نیز شده است ما نیز اعلام کردیم که این ساختمان، چشم انداز هتل ما را می گیرد از سوی دیگر وجود پارک آهوان کیش یکی از جاذبه های مورد علاقه مسافران هتل ماست ولی مسئولان منطقه از این موضوع ناراحت شدند.

وی افزود: پولی که ما بابت ارائه خدمات از مسافران هتل و تورهای گردشگری می گیریم به مراتب بسیار کم است بنابراین مسافران باید در نظر بگیرند به اندازه پولی که پرداخت می کنند خدمات دریافت خواهند کرد. سالهاست که این هتل مسافر دارد و دفاتر خدمات مسافرتی نیز به واسطه اینکه فروش زیادی بابت اجرای تورهای ما دارند هنوز این لطف را کرده و تور ارم کیش را برگزار می کنند.

شفیعی گفت: سالهاست که مسافران زیادی به هتل رفت و آمد دارند و طبیعی است که بعد از مدتی به عنوان مثال شیر آب اتاق فرسوده شده باشد ولی باید این موضوع را هم در نظر گرفت که در این هتل بیشترین میزان مسافر اقامت دارند اما قبول ندارم که کیفیت خدمات افت پیدا کرده است دلایل دیگری باعث شده تا نارضایتی عده ای از افراد را در بوق و کرنا کرده و بگویند که خدمات ما مناسب نیست.

وی درباره اینکه هتل پنج ستاره ارم در بازرسی های اخیر یک ستاره از دست داد و هتل سه ستاره نیز خدمات هتل یک ستاره را ارائه می دهد اما اتحادیه هتلداران به آن دو ستاره داده و در تبلیغات هتل از عنان پنج ستاره و سه ستاره یاد می شود گفت: چون از سالها پیش این تبلیغات همچنان مانده دفاتر خدمات مسافرتی به واسطه دوستی شان با ما هنوز به صورت خودجوش این تبلیغات را انجام می دهند.

چندی پیش سازمان منطقه آزاد کیش از اعلام نارضایتی مسافران هتل ارم و متناسب نبودن خدمات تور و تبلیغات آن خبر داده و اعلام کرد که این تورها به دلیل شکایات زیاد تا رفع نواقع به حالت تعلیق درآمده است.