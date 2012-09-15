500 کشتی گیر در مسابقات سراسری کشتی دانشجویان پیام نور کشور شرکت می کنند

ایوب مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند برگزاری این جشنواره در استان کردستان اظهار داشت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته بیش از 500 نفر کشتی گیر از سراسر کشور در این دوره از مسابقات که به میزبانی کردستان برگزار می شود، شرکت می کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه از سال جاری تحصیلی مسابقات کشوری در رشته‌های مختلف ورزشی دانشجویان پیام‌نور سراسر کشور به صورت مجزا و به میزبانی استان‌های مختلف برگزار می شود، به دلیل درخشش دانشجویان کردستانی در رشته کشتی و کسب مدال‌های رنگارنگ در این رشته، میزبانی مسابقات کشتی فرنگی و آزاد دانشجویان پیام‌نور کشور در سال‌جاری به استان کردستان واگذار شده است.

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان افزود: این دوره از مسابقات در شهریور ماه سال‌جاری و طی روزهای 26 لغایت 29 این ماه به میزبانی دانشگاه پیام نور کردستان در شهر سنندج برگزار می شود و انتظار می رود با تعامل و همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی امر در استان بتوانیم میزبان شایسته ‌ای باشیم.

وی با تاکید بر فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی در مراکز و واحدهای تابعه این دانشگاه، افزود: با تمام توان در راستای فراهم کردن امکانات و فضای مناسب ورزشی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه گام برداشته و در این مسیر نیز با دستگاه‌های متولی امر در سطح استان همکاری و تعاملی مناسب داریم.

مرادی در پایان بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده امید است در سال تحصیلی جاری شاهد شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت‌های ورزشی در مراکز و واحدهای تابعه پیام‌نور استان باشیم و از چند پروژه ورزشی نیز در این مراکز بهره ‌برداری شود و با حمایت مسئولان استانی بتوانیم به جامعه 25هزار نفری دانشجویان استان که همه این دانشجویان را جوانان بومی کردستانی تشکیل می دهند خدمات ارزنده ای داشته باشیم.