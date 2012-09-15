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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

منظری توکلی:

مجمع نمایندگان کرمان در راستای حل مشکلات استان گام برمی دارد

مجمع نمایندگان کرمان در راستای حل مشکلات استان گام برمی دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی بر جدیت نمایندگان کرمان برای حل مشکلات استان تاکید کرد.

علیرضا منظری توکلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از مهمترین سیاستهای مجمع نمایندگان استان کرمان رفع مشکلات استان بر پایه همدلی و همراهی نمایندگان مجلس و مسئولان استان کرمان است و در این راستا تلاش می کنیم.

وی افزود: فرصت مناسبی برای استفاده از تمام ظرفیتها برای برداشتن گامهای موثر برای استان فراهم شده است.

وی با اشاره به برگزاری نشستهای مختلف با مسئولان ملی گفت: طی هفته گذشته نیز نشستی با رئیس جمهور برگزار شد که از نزدیک وی در جریان خواسته های نمایندگان و مشکلات استان قرار گرفت.

منظری توکلی افزود: خشکسالی، اشتغال، توسعه صنعت و معدن و راهها از مهمترین مشکلاتی بود که در این نشست مطرح شد.

منظری توکلی همچنین از تشکیل ستاد راهبری استان کرمان خبر داد و گفت: در این ستاد مشکلات استان کرمان بررسی و راهکارهای گذر از آنها مشخص و پیگیری می شود.

وی ادامه داد: در این نشست بار دیگر انتقال آب حوزه به حوزه از دریای خزر و دریای عمان به استان کرمان مطرح شد.


 
کد مطلب 1696557

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