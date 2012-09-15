بندر چابهار پایلوت توسعه تجاری با کشورهای همسایه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بقایی ظهر شنبه در بازدید از منطقه آزاد چابهار در جمع معاونین و مدیران این سازمان اظهار داشت: چابهار پایلوت فعالیت های تجاری و بازرگانی با کشورهای همجوار است.

وی گفت: این منطقه با تمام زیبایی ها و جاذبه های گردشگری باید نیم نگاهی نیز به فعالیت های بازرگانی خارجی داشته باشد، زیرا این بندر در مقایسه با بندر عباس به لحاظ موقعیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید شرایط خوبی را برای ارائه خدمات به کشورهای همسایه مانند هند اختصاص دهد.

وی افزود: باید بستر بهتری فراهم شود تا کشورهای عمان، هند، پاکستان، افغانستان و آسیای میانه فعالیت های خود را با چابهار گسترش دهند و در این راه نباید به بودجه های دولتی چشم دوخت.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار امیدواری کرد که با همت مدیرعامل سازمان، فرماندار و مسئولین شهر، حوزه های عملیاتی بیشتری برای جذب سرمایه و سرمایه گذار انجام شود.

وی همچنین گفت: امیدواریم مراحل احداث خط آهن چابهار به عنوان یکی از طرح های مهر ماندگار به زودی به پایان برسد.

معاون رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اهمیت برنامه ریزی سازمان منطقه آزاد چابهار بر اساس توجه بیشتر به معیشت و رفاه مردم شهرستان چابهار و انجام ملاقات های مردمی در این منطقه تاکید کرد و افزود: نباید مشکلات را تنها مختص به منطقه دانست، بلکه باید از پشت میزهای خود به میان مردم آمد و مشکلات آن ها را مورد بررسی قرار داد و تا حد امکان مشکلات رفاهی و معیشتی آنان را کاهش داد.

وی خطاب به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: باید تلاش کرد برنامه ها و کارها در انحصار گروه ها و افراد خاص نباشد.

بقایی اظهار داشت: تاکنون حرکت های خوب و جدیدی در چابهار انجام شده و همه مسئولان استانی و کشوری موظفند به رشد و توسعه این منطقه کمک نمایند.

وی گفت: بر اساس مبنایی که امام راحل (ره) در ایام پیروزی انقلاب بنا نهادند تفاوتی میان اهل تشیع و تسنن نیست و اسلام به عنوان الگوی نمونه و واحد معرفی شده است.

وی با اشاره به بازدید از زیارتگاه ها و اماکن مقدسه کشور مصر و دیدار با شیخ الزهرا افزود: دنیا دنیای وحدت است و نیازمند سخن جدیدی است و اگر اختلافی وجود دارد کار دشمن می باشد.

وی بیان داشت: تمام انسان های روی زمین بنا بر فطرت خود، عدالت خواه و خواهان انسانیت و مبارزه با ظلم هستند و هیچ انسانی و هیچ قومی نیست که روی زمین تفاوت خوبی و بدی را نداند و انتهای نگاه انسان واقعی به مهدی موعود (عج) است که از عدل و داد زمین را پر می کند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: تمامی عدالت خواهان دنیا شاهد برپایی باشکوه اجلاس سران عدم تعهد بودند و بر همگان روشن شد که پرچم حرکت و جنبش عدالت خواهی در جهان امروز، در دست جمهوری اسلامی ایران است.