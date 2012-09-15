مسلمانان جهان منافع اهانت کنندگان به مقدسات را در جهان به خطر اندازند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه سراسر کشور(دفتر تحکیم وحدت) با صدور بیانیه ای توهین به ساحت رسول اکرم (ص) را محکوم کرد.



متن این بیانیه به شرح زیراست:



زمانی سلمان رشدی کتابی نوشت که در آن به مقدسات دین اسلام توهین شده بود. پاسخ متقابل امام خمینی (ره) در آن زمان حکم ارتداد او بود. این واکنش قاطع موج اجتماعی ایجاد کرد که امنیت جانی و مالی و روانی را از آن ملعون گرفت و به دلیل تاثیرگذاری فتوای امام، رسانه های استکبار به انتقاد از حکم ارتداد پرداخته و در حالی که اهانت به مقدسات را برای خود مجاز می شمردند اسلام را دین خشونت معرفی کردند، حال آنکه چنین احکامی برای حفظ خط قرمزها در اسلام گنجاده شده است.

سلمان رشدی از آن زمان به بعد تحت تدابیر شدید امنیتی زنده ماند تا به دیگران القا شود که توهین کنندگان به اسلام هزینه آن را نخواهند پرداخت.



از آن واقعه مدت‌ها می گذرد و ما شاهدیم که بازه های زمانی تکرار چنین اهانت هایی روز به روز کوتاه تر شده است و تنها دلیلش احساس امنیتی است که جبهه استکبار توانسته برای مرتکبین به چنین اعمال شنیعی، فراهم کند.



امروز پروسه عادی سازی توهین به مقدسات راه خود را ادامه می دهد و ما مسلمانان به تظاهرات علیه چنین حرکاتی قانع شده‌ایم. آیا تظاهرات و محکوم کردن این حرکت های سازماندهی شده در بیانیه ها عامل بازدارنده برای توقف چنین حرکاتی بوده است یا اینکه تنها شاهد نزدیکتر شدن بازه زمانی توهین ها خواهیم بود.



دفتر تحکیم وحدت هشدار می‌دهد که در صورتی که پاسخ متقابل در خور و بازدارنده به چنین حرکت هایی داده نشود زمانی فرا خواهد رسید که از توهین به مقدسات حساسیت زدایی کامل شده و همین تظاهرات حداقلی و محکوم کردن ها هم صورت نخواهد گرفت.



جبهه‌ی استکبار با سیاستگذاری های هوشمندانه امروزه توهین به مقدسات دین مبین اسلام را در قالب هایی مرتکب می شود که نتوان مسئولیت آن را مستقیما متوجه کسی کرد. اگر امروزه از توهین های زبانی و مکتوب عبور کرده اند و هتک حرمت به پیامبر اکرم را در فضای مجازی بی حد و حصر برای همگان انتشار می دهند، بایستی متقابلا معادل حکم ارتداد را متناسب با اقتضائات امروز در فضای مجازی اجرا کنیم. اگر ویروس استاکس نت می تواند پیشرفت صنعت هسته ای را با مشکلاتی مواجه کند آیا ما متقابلا نمی توانیم منافع شرکت های حامی اسلام ستیزی را از بین ببریم و آنها را حداقل مجازا ترور کنیم؟



همگان آگاه باشند که دشمن اسلام ستیز هیچگاه به تمجید از ما نخواهد پرداخت. این دشمن گستاخ بدون دلیل و مدرک همواره اتهام تروریست بودن را متوجه مسلمانان جهان کرده است. بنابراین ترس از اینکه انجام اقدامات بازدارنده موجب هجمه رسانه ای غرب خواهد شد هیچگاه نباید ما را از متوقف کردن روند توهین های زنجیره ای باز دارد.



دفتر تحکیم وحدت از مسئولین جمهوری اسلامی و تمامی مردم مسلمان جهان می خواهد در راستای ایجاد بازدارندگی عملی برای اسلام ستیزی، هر اقدام سازماندهی شده و غیر سازماندهی شده که منافع کسانی که به هر نحوی در توهین به پیامبر اسلام نقش داشته‌اند را به خطر می اندازد انجام دهند و با افتخار مسئولیت آن را به عهده بگیرند تا دیگر کسی به خود جرات ارتکاب به چنین اقداماتی را نداشته باشد.