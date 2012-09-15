تخصیص اعتبارات ویژه برای 490 طرح پایین دستی پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: با توجه به پیگیریهای صورت گرفته ظرفیت جدیدی در منابع استان ایجاد شده و هیئت دولت تنها برای استان خوزستان و کرمانشاه اعتبار ویژه مصوب کرده است.

وی با بیان اینکه این اعتبار برای اجرای طرحهای میانی و صنایع پایین دستی پتروشیمی تخصیص داده شده، گفت: در این راستا 490 طرح پتروشیمی که عمدتا صنایع پایین دستی و میانی هستند، مصوب شده است.

حجازی با تاکید بر استفاده از تسهیلات صندوق بنگاه های زود بازده اقتصادی افزود: با توجه به اینکه خوراک بسیاری از صنایع بالا دستی استان ، طرحهای میانی و پایین دستی است، بنابراین ضروریست دستگاههای اجرایی این طرحها را در اولویت قرار دهند.

وی جذب منابع تخصیص داده شده را ضروری عنوان کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید اطلاع رسانی به متقاضیان طرحها و همچنین اجرای طرحها را پیگیری کنند.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خوزستان همچنین از تخصیص اعتبار برای راه اندازی 500 واحد کارگاه صنعتی در استان خبر داد و گفت: با توجه به اعتبار قابل توجهی که از محل اعتبارات توسعه پیش بینی شده، امسال 500 واحد صنعتی برای توسعه فعالیتهای تولیدی راه اندازی می شود.

وی افزود: تعداد 500 واحد دیگر نیز باید از محل درآمدهای سازمان صنایع و معادن استان خوزستان راه اندازی شود.

حجازی با اشاره به اینکه بسیاری از قطعات مورد نیاز شرکتهای بزرگ خوزستانی در خارج از استان تامین می شود، تصریح کرد: با جهش دادن تسهیلات به سمت صاحبان کارگاهها و راه اندازی کارگاههای فعال علاوه بر اشتغالزایی بسیاری از نیازهای استان را در خود استان تامین خواهیم کرد.

استاندار خوزستان در بخش دیگر سخنان خود به تاثیرگذاری مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: بسیاری از خانواده های خوزستانی با دریافت تسهیلات مشاغل خانگی توانسته اند هزینه های زندگی خود را تامین و به خودکفایی دست یابند.

وی با تاکید بر توسعه این بخش اظهار کرد: براساس آمار اعلام شده ،پس از اجرای طرح اعطای تسهیلات مشاغل خانگی، درآمد خانوارهای روستایی 28 درصد افزایش یافت و این درحالی است که هزینه های آنان تنها چهار درصد افزایش یافته است.

حجازی بر توانمندسازی خانوارهای روستایی تاکید کرد و گفت: عدم مهاجرت و استقرار در روستاها و تامین هزینه های زندگی از مزایای اجرای طرح مشاغل خانگی در روستاها بوده است.

وی با تقدیر از حضور دو طرح ملی در میان شرکتهای دانش بنیان کشور افزود: در خوزستان 89 شرکت دانش بنیان وجود دارد که ظرفیت و توانمندی خوبی برای ایجاد اشتغال ایجاد کرده اند.