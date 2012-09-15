به گزارش خبرنگار مهر، مانوئل ژوزه در نشست خبری پیش از بازی این تیم مقابل نفت تهران که بعدازظهر امروز شنبه در محل سالن کنفرانس سازمان لیگ برتر برگزار شد با بیان این مطلب گفت: خوشحالم دوباره شما (خبرنگاران ) را می بینم این نشان می دهد که ما هنوز یک بازی دیگر در لیگ برتر پیش رو داریم. ما مدت زیادی تعطیل بودیم و در روز یکشنبه یک بازی دشوار مقابل تیم صدرنشین لیگ برتر داریم.

وی در ادامه افزود: تیم نفت برخلاف ما شروع خوبی در لیگ برتر داشته و با توجه به صدرنشینی در جدول رده بندی از انگیزه بالایی برخوردار است. ما مقابل تیم نفت بازی دشواری پیش روی داریم. چرا که این تیم می خواهد جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کند و با مسئولیت پذیری زیادی به میدان خواهد آمد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن یادآوری اینکه تیمش جایگاه خوبی در جدول رده بندی لیگ برتر ندارد گفت: تمام هدف ما این است که از جایگاه فعلی (رده شانزدهم جدول) خود را بالا بکشیم. در این مدت تمام تلاش من این بود که بار مسئولیتی که بر دوش بازیکنان گذاشته شده بود را از گردنشان برداریم این مسئله باعث شده بود کار ما و بازیکنان دشوار شود و هماهنگی بین آنها سخت تر.

ژوزه اصلی ترین هدف تیم پرسپولیس را کسب پیروزی های پی در پی و ارتقاء در جدول رده بندی لیگ برتر عنوان کرد و گفت: تیم نفت و توانایی هایش را به خوبی می شناسم و طی روزهای اخیر خود را مهیای بازی مقابل این تیم خوب کرده ایم. ما باید آرام باشیم تا فوتبالی را که مد نظر داریم را به نمایش بگذاریم.

وی آرامش و اعتماد به نفس را مهمترین نیاز امروز تیم پرسپولیس عنوان کرد و گفت: اینکه عنوان شده بود تیم پرسپولیس حتما باید قهرمان شود فشار زیادی را به بازیکنان وارد آورده بود. ما باید تلاش کنیم آرامش مجددا به تیم پرسپولیس بازگردد و از این هفته شروع به برد کنیم.

ژوزه ضمن ابراز امیدواری از اینکه تیم های پرسپولیس و نفت ارائه کننده یک بازی زیبا باشند گفت: من زمانی به پرسپولیس آمدم که فقط 15 رو ز به شروع لیگ مانده و این تیم 14 بازیکن جدید جذب کرده بود. من در این شرایط سخت سرمربی تیم شدم که همه از آن انتظار قهرمانی داشتند. پذیرفتن مسئولیت در این تیم سخت بود اما من پذیرفتم.

وی با یادآوری دشواری های کارش در مدت اخیر افزود: طی هفته‌های گذشته بارها مسابقات لیگ تعطیل شده . ما دو یا سه بازی می کنیم و بعد از آن لیگ تعطیل می شود. این مسئله کار را نه برای ما بلکه برای دیگر تیم ها و حتی تیم ملی سخت می کند.

"در ایران تیم ها فقط در نیمه اول خوب بازی می کنند و در نیمه دوم با افتی شدید مواجه می شوند" ژوزه با بیان این مطلب افزود: تیم‌ها تا بیایند به مرز آمادگی برسند به ناگاه لیگ تعطیل می شود متاسفانه تقویم مسابقات نیز مناسب نیست به طور مثال در ماه فوریه تیم های لیگ برتری 5 بازی می کنند و در ماه آوریل که قرار است قهرمان مشخص شود تیمها فقط یک بازی دارند. این اتفاق در هیچ کجای جهان رخ نمی دهد و من تا به حال چنین چیزی را ندیده بودم. با این حال من به پرسپولیس آمده ام و باید خود را با شرایط موجود وفق دهم.

ژوزه اینکه در تقویم فوتبالی ایران 150 روز تعطیلی وجود دارد را اتفاقی عجیب خواند و گفت: این تعطیلات روی همه تیم ها تاثیر می گذارد حتی تیم ملی هم از تاثیر آن در امان نیست چرا که بازیکنان روندی منظم در برگزاری بازیها ندارند و از شرایط مسابقه دور می شوند.

خبرنگار مهر در جریان این نشست خبری از مانوئل ژوزه در خصوص درگیری علی کریمی و محمد نوری در جریان دیدار تیم ملی مقابل لبنان سئوال کرد و تاثیر آن را در شرایط تیم پرسپولیس جویا شد که وی در پاسخ گفت: در گرمای بازی که همه می خواهند خوب بازی کنند و برنده باشند این اتفاقات در لحظه رخ می دهد. بازیکنان که از زمین مسابقه فشار و استرس بالایی دارند و درگیری بین آنها طبیعی است این اتفاق فقط برای نوری و کریمی نیست و امکان دارد در همه جا رخ دهد.

وی در ادامه افزود: همانطور که گفتم درگیری بین این دو نفر در لحظه رخ داده و گذشته است. این دو بازیکن یک رابطه خوب و طولانی دارند که چنین درگیری هایی خدشه ای به آن وارد نمی کند. من اصلا از کریمی و نوری در خصوص درگیری آنها سئوال هم نکردم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص جدایی روبرتو سوسا از این تیم گفت: ظاهرا سوسا توافق کرده که قراردادش را با باشگاه پرسپولیس فسخ کند. باشگاه و سوسا قصد دارند به صورتی با هم توافق کنند که طرفین کمترین ضربه را ببینند. در این بین اگر باشگاه به من اجازه دهد یک بازیکن به جای سوسا جذب می کنیم.

ژوزه در واکنش به اینکه از بازی کردن محمد قاضی مقابل لبنان و مصدومیت او ناراحت شده است گفت: چه کسی گفته است من از بازی کردن قاضی ناراضی ام؟! من اعتقاد دارم باید همه ما آنچه به سود تیم ملی است انجام دهیم چرا که منافع این تیم بالاتر از باشگاه‌هاست و به نمایندگی از هر کشور تیم ملی به میدان می رود اگر سرمربی تیم ملی تشخیص داده قاضی بازی کند حتما از آمادگی او اطمینان داشته است.

وی افزود: درست است که قاضی مصدومیتی کوچک داشته اما بدون شک شرایط حضور در میدان را داشته که به زمین رفته است. در باشگاه هم از این اتفاقات رخ می دهد و طبیعی است من به هیچ عنوان از بازی کردن قاضی ناراحت نشده ام چرا که دوست دارم تمامی بازیکنانم شرایط خوبی برای همراهی تیم ملی داشته باشند.

ژوزه همچنین در خصوص شایعه حضور مهدی تارتار در کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: قرار نیست تارتار دستیار من شود چرا که دستیارم را خودم انتخاب می کنم نه شخص دیگری. وی که به شدت ناراحت شده بود با طرح این پرسپولیس که چه کسی باید برای من دستیار انتخاب کند گفت: من هیچ مشکلی با حضور دستیار ایرانی در کادر فنی پرسپولیس ندارم اما باید این مربی را خودم انتخاب کنم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا هافبک های دفاعی تیم پرسپولیس یکی پس از دیگر مصدوم می شوند گفت: تونی اولیویرا سرمربی تیم تراکتورسازی که از دوستان خوب من است می گوید اگر می خواهید بدشانسی بیاوریم از هر جهت با بدشانسی مواجه می شوید او برای حرف خود حتی یک مثل هم می گوید و اعتقاد دارد اگر بدشانس باشید و بخواهید برای سیرکتان یک کوتوله بیاورید آن کوتوله بزرگ می شود!

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران در هفته هشتم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 19:45 دقیقه روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.