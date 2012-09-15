من برای ایران خط قرمز تعیین نخواهم کرد/اختلافی میان ما و اسرائیل نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی " جروزالم پست" ، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا گفت من برای ایران خط قرمز تعیین نخواهم کرد و حتی خود نتانیاهو هم این کار را نمی کند، زیرا هیچ رهبری در جهان دست های خودش را نمی بندد.

اوباما روز جمعه در حضور 1200 خاخام یهودی آمریکایی گفت قصد ندارد خط قرمزی برای برنامه هسته ای ایران تعیین کند.

وی در ادامه در تلاش برای پنهان کردن اختلافش با نخست وزیر رژیم صهیونیستی که این روزها خواستار تعیین خط قرمز برای برنامه هسته ای ایران از سوی آمریکا شده است، گفت : البته بین ما و اسرائیل شکافی برسر مسئله هسته ای ایران وجود ندارد و ایران نباید در خصوص تجدید نظر آمریکا در این خصوص و یا حق اسرائیل برای دفاع از خود تردید کند.

وی همچنین با گفتن این مطلب که شاید روزی برسد که برای حل مسئله هسته ای ایران اقدام نظامی کنیم در عین حال افزود : در حال حاضر مسئله باید از طریق دیپلماتیک حل شود و زمان برای دیپلماسی وجود دارد.