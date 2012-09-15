سعید توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با تغییر مکان مسابقات قهرمانی دارت کشور در بخش بانوان، مکان مسابقات قهرمانی کشور ویژه بانوان به شهرستان گرمسار انتقال یافت و تیم بانوان قم نیز به این مسابقات اعزام شد.



وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجمن دارت فدراسیون انجمن های ورزشی کشور، پس از بازدید از خوابگاه و سالن مسابقات شهرستان گرمسار، به دلیل امکانات مناسب و کافی جهت برگزاری این پیکارها، مسابقات قهرمانی کشور بانوان به شهر گرمسار تغییر مکان یافت.



رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان قم اضافه کرد: بدین ترتیب مسابقات دارت قهرمانی کشور ویژه بانوان طبق برنامه به میزبانی شهر گرمسار از امروز شنبه بیست و پنجم شهریور ماه به مدت دو روز با شرکت برترین های کشور برگزار می شود.



وی یاد آور شد: مسابقات قهرمانی کشور بانوان در سرای ورزشکاران شهرستان گرمسار واقع در خیابان شهید رجایی بعد از استخر سرپوشیده برگزار می‌شود و تیم بانوان قم با ترکیب مریم داودی، نعیمه سادات جلالی، نفیسه حکیم زاده و فاطمه مرادی با حریفان خود به رقابت می پردازد.



توکلی با بیان اینکه شناخت استعداد‌های دارت قم دستاورد حضور در مسابقات قهرمانی کشور است، بیان داشت: قطعا سطح رقابت‌های دارت بانوان کشور بسیار بالا خواهد بود ولی کیفیت بالای این رقابت‌ها نشان خواهد داد که دارت قم استعدادهای بسیار خوبی دارد.



رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم در ادامه به دیگر موفقیت های ورزشکاران این هیئت، با اشاره به درخشش بانوان اعزامی تیم سپک‌تاکرا هیئت‌ انجمن‌های ورزشی استان قم از کسب مقام پنجم بانوان ورزشکار قمی در مسابقات لیگ دسته اول سپک‌تاکرای بانوان کشور خبر داد.



وی یاد آور شد: امسال برای نخستین بار رقابت‌های لیگ دسته اول سپک‌تاکرای کشور در هر دو بخش مردان و بانوان برگزار شد که با استقبال گسترده‌ای از سوی هیئت‌های انجمن‌ ورزشی استان‌های مختلف کشور روبه‌رو شد و تیمی قوی از قم به مصاف حریفان رفت.



بیس بالیست قمی برای صعود به نیمه نهایی رقابت می کنند



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون انجمن های ورزشی کشورمان، بعد از برگزاری مسابقات دور رفت در تیر ماه، هیئت انجمن های ورزشی تهران میزبان دیدارهای دور برگشت لیگ بیس بال باشگاه های کشور خواهد بود.



بدین ترتیب جدال تیم های شرکت کننده در مسابقات دور برگشت لیگ بیس بال باشگاه های کشور در منطقه شمال، از امروز شنبه بیست و پنجم شهریور ماه به مدت شش روز به میزبانی هیئت انجمنهای ورزشی استان تهران در زمین شماره چهار ورزشگاه آزادی برگزار می شود.



طبق برنامه انجمن بیس بال فدراسیون انجمن های ورزشی، در این پیکارها پنج تیم مدعی از جمله تیم بیس بال استان قم حضور دارند که در تلاش برای کسب دو سهمیه صعود از این گروه به مرحله نیمه نهایی به شکل دوره ای با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



تیم های بیس بال مردان شهرداری سمنان، تهران، صنایع غذایی تاسوکی، هیئت انجمن های ورزشی استان قم و فستیوال اسپورت خراسان رضوی تا عصر چهارشنبه سی ام شهریور ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران با یکدیگر به رقابت می پردازند.



رقابت های دور برگشت برای تعیین دو تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی در شرایطی برگزار می شود که مسابقات دور رفت این پیکارها، تیرماه سال جاری در سمنان برگزار شد که در پایان تیم شهرداری سمنان به مقام قهرمانی رسید.



قهرمانی شهرداری سمنان در مسابقات دور رفت لیگ بیس‌بال



به همین منظور تمرینات تیم بیس بال مردان انجمن های ورزشی قم در زمین چمن مصنوعی برگزار شد تا این تیم با حضور تمام نفرات و با تمام توان خود را برای ر مسابقات دور برگشت قهرمانی بیس بال باشگاه های مردان کشور و کسب افتخار در این دوره از رقابت ها آماده کند.



بیس بال در حالی به عنوان یکی از انجمن های زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی فعالیت می کند که تا یک سال قبل یکی از رشته‌هایی بود که به صورت هیئت جداگانه فعالیت می کرد اما با تشکیل هیئت انجمن‌های ورزشی، این رشته به همراه تعداد دیگری از رشته‌ها زیر مجموعه این هیئت ورزشی قرار گرفت.



نگاهی به وضعیت حال حاضر این رشته ورزشی در قم نشان می دهد که با وجود نوپا بودن هیئت‌ انجمن‌های ورزشی، بسیاری از رشته‌هایی که در قالب انجمن زیر مجموعه این هیئت شده‌اند، از دیر باز در قم سابقه طولانی و البته موفقی داشته‌اند و قهرمانان زیادی دارند، ضمن اینکه قم در دوره گذشته مسابقات باشگاه های کشور به مقام نایب قهرمانی رسید.

