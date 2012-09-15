کشت شاهدانه در زمین های زراعی ارومیه/ امحای 320 هکتار از اراضی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام کیانی بعد از ظهر شنبه در جلسه ایجاد رویههای قضایی هماهنگ در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی بر لزوم تصویب قوانین قاطع برای مقابله با کاشت شاهدانه تاکید کرد و افزود: متاسفانه قانون هم مجازاتهای خفیفی در نوبتهای نخست و دوم برای کشت کننده شاهدانه در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه ارزش اقتصادی کشت شاهدانه و برداشت گراس، پودر حشیش و ... چندین برابر محصولات کشاورزی مانند گندم و یونجه است گفت: چنانچه قوانینی به تصویب برسد که زمینهای زراعی به عنوان مالی که در اختیار قاچاقچیان است از یدشان خارج شود به نظر میرسد مشکلات موجود در این ارتباط رفع شود.
کیانی به امحای اراضی کشت شاهدانه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته بیش از 320 هکتار اراضی کشت شاهدانه شناسایی و سپس امحاء شد.
الکترونیکی کردن سامانه حمل و نقل در کاهش قاچاق موثر است
جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: الکترونیکی کردن سامانه حمل و نقل در کاهش قاچاق و تخلفات تاثیر زیادی دارد.
عیسی قنبری به تصویب طرح معیشت مرزنشینان اشاره کرد و گفت: در این راستا اقدامات خوبی برای روستاهای مرزنشین انجام گرفته و بازارچههای مرزی تشکیل شده است ولی میطلبد برای حمایت از مرزنشینان بیشتر حمایت شود.
قنبری با بیان اینکه کمیسیون در این استان با تشکیل کمیتههای سهگانه فعالیت خود را تداوم میبخشد، اضافه کرد: در زیرمجموعه کمیسیون فوق کمیته اطلاعات و عملیات به مدیریت فرماندهی انتظامی، کمیته پیشگیری به مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت و کمیته تبلیغی به مدیریت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی جلسات مختلف برگزار میشود.
وی تاکید کرد: باید قاطعانه در راستای ریشه کن کردن این معضل اهتمام شود و با صرف این ادعای متخلف مبنی بر اینکه برای بار نخست مرتکب جرم شده است و خانواده دارد نباید حس رافت اسلامی منجر به چشم پوشی از این جرایم شود بلکه باید خطر بزرگ را جدی گرفت.
قنبری با اظهار به اینکه در این راستا اقدامات زیادی انجام گرفته است، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا، تصویب سند راهبردی 5 ساله، اجرای طرح شبنم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، الکترونیکی کردن سامانه حمل و نقل و کنترل ثبت و سفارش کالا را از جمله اقدامات صورت گرفته برشمرد.
قاضیها از حمایت همه جانبه برخوردار شوند
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این نشست بر لزوم حمایت بیشتر از قاضیها تاکید کرد و گفت: باید این قشر به صورت همهجانبه از پشتیبانیهای لازم برخوردار شوند.
امامعلی بقایی اظهار داشت: قاضیها به ویژه کسانی که در پروندههای مرتبط با گروهکها، معاندان و قاچاق به صدور حکم و اظهارنظر میپردازند باید از حمایت جانی و مالی برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه قاطعیت در اجرای احکام یکی از ویژگیهای فعالان این مجموعه است ادامه داد: برای اجرای احکام صادره در مورد قاچاقچیان جدیت کامل وجود دارد ولی مسئله اصلی این است که تعدادی از پروندهها بدون متهم به مراجع قضایی وارد میشوند پس این مسئله روند رسیدگی را کند می کند.
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