دانشجوی یزدی برگزیده طرح برتر جشنواره علم تا عمل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیدا لسانی در خصوص طرح خود اظهار داشت: طرح شناساندن رنگ و شیدهای رنگی، طرحی است که از سال 89 روی آن کار کردم و این طرح در قالب سه دفترچه و دو کالیته رنگ و فرم به نابینایان کمک می کند تا به راحتی رنگ و طرح مورد نظرشان را تشخیص دهند.

وی افزود: دفترچه اول ساختارش شبیه دفترچه تلفن است که به جای حروف الفبا، رنگ ها در زبانه آن جای گرفته اند.

لسانی ادامه داد: در این دفترچه 7 رنگ آبی، زرد، صورتی، نارنجی، قرمز، بنفش و سبز را انتخاب کردم و از هر رنگ 5 پارچه با زیر دست‌های مختلف را در دفترچه گذاشتم.

وی گفت: ترتیب چیدن آنها بر اساس زبری ونرمی است که با خط بریل در جلوی هر رنگ، شدت رنگ آن را هم توضیح داده ام.

وی بیان داشت: این دفترچه یک قانون هم برای استفاده دارد وآن این است که تیره ترین شدت رنگ مربوط به زبرترین پارچه است که نابینایان با لمس زبری و نرمی آن می توانند به شدت رنگ پی ببرند و دفترچه دوم از لحاظ حجمی کوچکتر و تعداد رنگ‌های بیشتری را در خود جای می دهد.

لسانی دفترچه سوم را مختص طرح ها دانست و عنوان کرد: در این دفترچه 10 طرح که از طبیعت اقتباس شده اند، با چاپ برجسته پفکی وجود دارد و در آمارگیری هایی که به منظور فهم این طرح ها توسط نابینایان یزد انجام شده، توانسته 99 درصد موفق عمل کند.

وی ادامه داد: محل اجرای این طرح، جامعه نابینایان یزد بوده است و این طرح از جامعه نابینایان یزد و موسسه عصای سفید تهران تاییدیه گرفته است.