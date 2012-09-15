اعلام نتایج کنکور دکتری در ساعت 22 فردا/ پیگیری نمرات کم داوطلبان

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرو گزارش ارائه شده سازمان سنجش در خصوص نمرات مصاحبه تعداد محدودی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به حضور مقام عالی وزارت بر اساس دستور ایشان مراتب توسط سازمان سنجش و معاونت آموزشی وزارت علوم پیگیری شد.

وی اضافه کرد: بر اساس نتایج پیگیری حاصله انشا الله ترتبیس اتخاذ خواهد شد که نتایج آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 91 از ساعت 22 فردا یکشنبه 26 شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار گیرد.

توکلی خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگانی که فهرست اسامی آنان بر روی سایت سازمان قرار می گیرد باید با در درست داشتن مدارک مورد نیاز که به همراه اطلاعیه ای که بر روی سایت سازمان قرار می گیرد مشخص شده است، ابتدا به سایت اینترنتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی مورد قبولی خود مراجعه و بر اساس آن اقدام کنند.

وی گفت: در صورتی که دانشگاه و یا موسسه برنامه زمانی خاصی برای ثبت نام از پذیرفته شدگان خود درج نکرده باشد پذیرفته شدگان لازم است بر اساس برنامه زمانی از پیش تعیین شده در روزهای سه شنبه 28 شهریور و یا چهارشنبه 29 شهریور با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام به دانشگاه و موسسعه ذیربط مورد قبولی مراجعه کنند.