محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس مصوبه ای که در جلسه امروز کارگروه کاهش آلودگی هوا با حضور نماینگان محیط زیست استان تهران و هواشناسی استان تشکیل شد تمام شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت و تهران موظف به استفاده از دستگاه مه پاش هستند.

وی با بیان اینکه استان تهران دستگاه مه پاش را به زودی از طریق اداره کل بحران تهیه می کند اظهار داشت: از خبرنگاران دعوت می شود برای آشنایی با کارکرد این دستگاه که اصلش آمریکایی است اما توسط محققان ایرانی در شهرداری مشهد تهیه شده دیدن کنند.

به اعتقاد محمودی، استفاده از مه پاش علاوه بر کاهش آلودگی هوا با مرطوب کردن هوا در ایجاد لطافت و طراوت هوا موثر است و در کنترل آتش سوزی و دودزایی و برف روبی نقش به سزایی دارد.

معاون عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: بر اساس این مصوبه تمام معادن استان تهران چه ثابت و چه سیار موظف به استفاده از دستگاه مه پاش در محوطه معدن هستند.

موافقت مدیرکل محیط زیست استان تهران با اجرای طرح مه پاش

وی در پاسخ به اینکه رییس سازمان محیط زیست پیش از این اینگونه طرح ها را اجتهاد های فردی عنوان کرده و نقشی برای مه پاش در کاهش آلفودگی هوا قائل نیست گفت: مدیرکل محیط زیست استان تهران دبیر جلسه کارگروه کاهش آلودگی هواست و مخالفتی با این طرح نداشته است.

متقاعد شدن نماینده سازمان هواشناسی مبنی بر مقرون به صرفه بودن طرح مه پاش

محمودی در پاسخ به اینکه نظر نماینده سازمان هواشناسی با توجه به اظهار نظر های قبلی مسئولان این سازمان در خصوص مقرون به صرفه نبودن اجرای این طرح در این کمیته در رابطه با این مصوبه چه بود افزود: از آنجایی که این طرح قرار نیست در تمام سطح شهر تهران اجرا شود و برای تولید مه اتفاقاً حجم بسیار کمی آب مورد نیاز است نماینده سازمان هواشناسی هم متقاعد شد و با تصویب این طرح موافقت کرد.

معاون عمرانی استانداری تهران با بیان اینکه این طرح در کشور های غربی اجرا می شود تأکید کرد: مه پاشی از دو جهت باعث کاهش و نه از بین رفتن آلاینده ها می شود. یکی با مرطوب کردن ریزگردها باعث سنگین تر شدن آنها و رسوبشان می شود و دیگری با خنک کردن سطح زمین در فصل زمستان از پدیده اینورژن که در مورد آلاینده های گازی رخ می دهد جلوگیری می کند.