توجه به دوره ابتدایی زیرساختهای آموزشی را تقویت می کند/ طرح شهاب مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کارخانه ای ظهر شنبه در کارگاه آموزشی تحول بنیادین آموزش و پرورش و شروع سالتحصیلی متفاوت بیان کرد: سند تحول بنیادین به عنوان نقشه راه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است ولی باید این نقشه به درستی مدیریت شود.

آموزش و پرورش زیرساخت جامعه است

وی با تأکید بر اینکه معلمان باید با تلاش خود خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سند تحول در آموزش و پرورش را عملیاتی کنند، افزود: آموزش و پرورش زیر ساخت جامعه است و پرورش افرادی نوآور، مستقل و قدرتمند از نظر علمی در گرو توجه به آموزش و پرورش است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در رابطه با نسبت ارزش افزوده مقاطع تحصیلی مختلف گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته نسبت ارزش افزوده دوره ابتدایی شش و سه دهم درصد، دوره متوسطه چهار و شش دهم درصد و دانشگاه دو و شش دهم درصد است بنابراین هرچه به آموزش و پرورش بخصوص دوره ابتدایی توجه شود ارزش افزوده و سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود.

92 درصد اعتبارات آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می شود

وی عنوان کرد: بیش از 92 درصد از اعتبارات آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می شود و تنها هشت درصد آن صرف امکانات و تجهیزات می شود بنابراین باید در آموزش و پرورش بیشتر سرمایه گذاری کرد.

کارخانه ای با بیان اینکه در دولت دهم بخش عظیمی از مطالبات معلمان پرداخت شد، اضافه کرد: از موضوعات مهمی که در آموزش و پرورش مغفول مانده اجرای طرح شهاب مبنی بر شناسایی استعدادهای درخشان در مدارس است که باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: طرح هوشمندسازی مدارس از توفیقات نظام آموزش و پرورش است که باید سرمایه گذاری عظیمی صورت گیرد تا تمام مدارس به فناوری های روز تجهیز شوند.

پژوهش محوری در آموزش ها مد نظر باشد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به بحث پژوهش محوری در آموزش ها اظهار کرد: زیرساخت فعالیت های پژوهشی باید در آموزش و پرورش شکل بگیرد که در این راستا باید در کتب درسی تحولاتی صورت گیرد که تا حدودی انجام شده است.

وی همچنین بر کاربردی شدن ساعات کلاس دانش آموزان تأکید کرد و افزود: راه اندازی مدارس قرآنی از طرح های بسیار ارزشمندی است که توسط آموزش و پرورش اجرا شده است و باید تمام معلمان در مسیر مکتب قران کمک کنند تا این طرح با قاطعیت رو به جلو حرکت کند.