دیدار نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران با امام جمعه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران ظهر شنبه که به منظور شرکت در همایش حمایت از مقاومت سوریه به ارومیه سفر کرده است به همراه استاندار آذربایجان غربی باحجت الاسلام و المسلمین حسنی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه دیدار و گفتگو کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این دیدار با گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس و یاد وخاطره شهدا، گفت: دستاوردهای امروز ایران مرهون خون پاک همین شهیدان است که جان خود را در راه حفظ و صیانت از میهن اسلامی فدا کردند.

حجت الاسلام غلامرضا حسنی همچنین به نقش برجسته آذربایجان غربی در طول هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: استان آذربایجان غربی در طول جنگ تحمیلی با تقدیم بیش از 12 هزار شهید، نقش برجسته ای در دفاع از کیان اسلامی داشته است.

نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این دیدار از نقش موثر و ماندگار امام جمعه ارومیه در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و همچنین مبارزه با ضد انقلاب در منطقه تقدیر کرد.