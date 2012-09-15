بیمارستان دبی مرکز معتمد انجام معاینات معافیت پزشکی شد

پویا حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با پیگیری کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و بیمارستان ایرانی دبی و با امضای تفاهم نامه سه جانبه بین بیمارستان ایرانی دبی‏، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی و معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی بیمارستان ایرانی دبی به عنوان اولین بیمارستان معتمد خارج از کشور به منظور انجام معاینات متقاضیان معافیت پزشکی مشمولین و از کار افتادگی والدین انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از اول مهر ماه سال جاری ایرانیان ساکن در اقصی نقاط دنیا می توانند با نامه مکتوب نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای متبوع محل اقامت خویش به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی مراجعه کنند. این افراد پس از دریافت معرفی نامه مکتوب سرکنسولگری جمهوری اسلامی در دبی جهت انجام معاینات و آزمایشات پزشکی به بیمارستان ایرانی دبی اعزام و نتیجه معاینات آنها جهت اتخاذ تصمیم نهایی به اداره وظیفه عمومی ناجا ارسال می کنند.