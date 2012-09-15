آغاز به کار جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج قم

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم آغاز به کار کرد.



مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم با همکاری سازمان بسیج هنرمندان سپاه علی بن ابیطالب (ع)، حوزه هنری قم و تعدادی از ارگان‌ های فرهنگی و هنری استان، قبل از ظهر امروز شنبه با حضور آقایان علامه روشن رئیس بسیج هنرمندان قم، حسین عصمتی مدرس دانشگاه و معصومه بهرامی دبیر این جشنواره برگزار شد.



در ابتدای این مراسم معصومه بهرامی دبیر جشنواره به ارائه گزارشی از برنامه‌ ها و فعالیت‌های پیش‌ روی این جشنوراه پرداخت.



حسین عصمتی عضو شورای ارزشیابی میراث فرهنگی نیز در سخنانی به تعریف و تبیین هنر اسلامی و ایرانی و جایگاه آن پرداخت.



علامه روشن رئیس بسیج هنرمندان قم نیز در سخنانی از ارگان‌هایی که در برگزاری این جشنواره با بسیج هنرمندان همکاری داشتند تشکر و بر تعامل میان بسیج هنرمندان و دیگر ارگان‌های فرهنگی هنری تاکید کرد.



لازم به ذکر است: در جریان برگزاری این جشنواره و از عصر روز شنبه 25 شهریورماه تا پنجشنبه 6 مهرماه 1391، بیش از 40 کارگاه‌ تخصصی و چندین جلسه سخنرانی با رویکرد بازخوانی ارزش ‌ها و آرمان‌ های انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و شعار سال با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، برگزار خواهد شد.



بازدید مسئولان و شرکت‌کنندگان این جشنواره، از نمایشگاه هفته دفاع مقدس و دیدار با علما از دیگر برنامه ‌های این جشنواره، خواهد بود.



بررسی وضعیت آموزش کارکنان دولت و مزیت‌ های روش آموزش از طریق رادیو



برنامه زنده گفت و شنود این هفته رادیو معارف به بررسی وضعیت آموزش کارکنان دستگاه‌ ها و نهادهای دولتی سراسر کشور و مزیت های آموزش از طریق رادیو می‌پردازد.



رادیو معارف به عنوان رسانه‌ای فراگیر با همکاری معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری در سری برنامه‌هایی به آموزش عقیدتی کارکنان دستگاه‌های دولتی پرداخته است.



به همین مناسبت در برنامه زنده گفت و شنود این هفته رادیو معارف با حضور مهدوی رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی و حجت الاسلام لطفی نیاسر مدیر رادیو معارف به بحث و بررسی وضعیت آموزش کارکنان دولت و مزیت ‌های استفاده از رسانه به ویژه رادیو برای آموزش کارمندان می‌پردازد.



علاقمندان به این موضوع می‌توانند سوالات و مسائل خود در مورد موضوع برنامه را از طریق تلفن روابط عمومی رادیو معارف به شماره‌های 2 و 2910551 – 0251 با میهمانان برنامه در میان بگذارند.



برنامه زنده «گفت و شنود» کاری از گروه خبر و برنامه های سیاسی به تهیه کنندگی و سردبیری محمد حسن جلالی ، دستیاری تهیه سید روح الله شجاعی و اجرای کارشناسی جواد امامی امروز شنبه 25 شهریور 91 راس ساعت 18 از رادیو معارف تقدیم علاقمندان خواهد شد.



شرکت حوزه هنری قم در جشنواره ماه



حوزه هنری قم با چهار نمایش تولیدی در نهمین جشنواره تئاتر ماه که 30 شهریور تا 2 مهر ماه برگزار می شود حضور می یابد.



نمایش صحنه‌ای “تمام من همه عدو” به نویسندگی مرتضی شاه کرم و کارگردانی مهدی ملاک، نمایش صحنه‌ای “بوی تلخ بادام” به نویسندگی و کارگردانی محمد جواد پیروزی، نمایش خیابانی“هویت” به نویسندگی و کارگردانی مرضیه شیری و نمایش کودک و نوجوان “دوست شگفت انگیز نیک” نوشته میشل ولر، ترجمه سید حسید فدایی حسین و کارگردانی محمد حاج بابایی 30 شهریور تا 2 مهرماه 1391 در تهران به روی صحنه خواهند رفت.



در منطقه سه علاوه بر چهار گروه نمایش از قم، گروه ‌هایی از استان ‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز و زنجان حضور دارند.



نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه را حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق اهداف عالی خود و نیز اهداف والای انقلاب اسلامی و با هدف کشف و پرورش استعداد جوانان هنرمند با شعار “معنویت، اندیشه و هنر”و با رویکرد جدید توجه خاص به تئاتر شهرستان‌ها و مبتنی بر تولید برگزار می‌کند.

