مسابقه شعر سلامت ویژه دانش آموزان ابتدایی در نهاوند برگزار شد

عباس سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ماه مهر و باز گشایی مدارس به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان نهاوند با مسائل بهداشت فردی و عمومی که در سلامت دانش آموز و اجتماع مفید و موثر است مسابقه شعر سلامت برگزار شد.

وی گفت: مسابقه حفظ شعر سلامت در قالب 10 کتاب با عنوان صفا و شفا برگزار شد و در این کتابها نکاتی در مورد بهداشت و پاکیزگی، رعایت بهداشت عمومی و بهداشت وسایل شخصی و نحوه آموزش های لازم منظور شده است که یادگیری آنها برای دانش آموزان مهم و ضروری است.

وی اظهار داشت: با توجه به بازگشایی مدارس و به منظور آگاهی دانش آموزان ابتدایی از نکات عمومی بهداشتی که با سلامتی آنان ارتباط مستقیمی دارد شبکه بهداشت و درمان با همکاری آموزش و پرورش کتابهای را میان دانش آموزان تقسیم کرد که مربوط به حوزه سلامت دانش آموزان است.

وی گفت: در این کتابها مطالبی در مورد بیماریهای عمومی همانند سرما خوردگی، مصمومیت و بیماریهای پوستی مطرح شده است تا دانش آموزان راههای پیشگیری از این بیماریها را بدانند و درصورت مبتلا شدن با اقداماتی که در بهبود این نوع امراض مؤثر هستند بیشتر آشنا شوند.

سلگی افزود: والدین باید نهایت همکاری و مساعدت را در فراگیری مسائل بهداشت فردی و عمومی دانش آموزان خود مراکز بهداشتی و آموزش پرورش داشته باشند تا فرزندان آنها کمتر در خطر بیماری و ناراحتی جسمی قرار بگیرند.

وی گفت: با بازگشایی مدارس مامورین شبکه بهداشت با سرکشی به مدارس مختلف بهداشت مدارس و دانش آموزان را کنترل و نظارت خواهد کرد.