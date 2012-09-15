به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود باغستانی دانشجوی رشته صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با کمک مرتضی اصغری دانشجوی پزشکی و رتبه سوم المپیاد زیست، بایو رآکتور تولید جلبک کلرلاوولگاریس را طراحی و تولید کرده اند که این جلبک برای مصارف پزشکی، غذایی و دارویی به کار می رود.

مسعود باغستانی در خصوص این طرح اظهار داشت: این جلبک در دنیا به دو صورت کشت می شود، یکی برای مصارف دامی که در استخرهای رو باز و قابلیت مصرف خوراکی برای انسان ندارد و شیوه دوم در بایو رآکتور که به صورت استریل کشت می شود و محیطش از لحاظ نمک‌ها، دما و... بهینه سازی می شود و می تواند مصرف انسانی داشته باشد که شیوه اول در 10 کشور و شیوه دوم فقط در آلمان و اخیرا در کشور ژاپن کاربرد دارد.

وی ادامه داد: ناسا این جلبک را سوپرفود وغذای نسل آینده بشر نامیده چرا که هم دارای حجم کم است و قابلیت ضد سرطان بودن، آنتی اکسیدان بالا، تقویت سیستم ایمنی، درمان کم خونی و تصفیه کننده دستگاه گوارش و خون را دارد و همچنین تامین کننده مواد مغذی، ویتامین‌ها، پروتئین و مواد معدنی مثل فسفر، کلسیم و سلینیم است.

این مخترع عنوان کرد: تابستان 1389 روی این جلبک برای شناخت بیشتر کار کردیم تا اینکه بعد از آن به فکر تولیدش افتادیم که البته سه نفر به خاطر این جلبک در دنیا جایزه نوبل گرفته اند و در اواخر سال 90 با پیگیری‌های زیاد با وام آن موافقت شد و هم اکنون در حال تاسیس شرکت هستیم.

باغستانی کار با سرمایه گذار خصوصی را باعث تسریع کار دانست و افزود: همچنین کار با بخش خصوصی مخترع را کمتر درگیر کارهای اداری می‌کند و از لحاظ تبلیغات و بازاریابی هم حمایت‌های خوبی در این زمینه دارد؛ البته تولید این جلبک از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و برای سرمایه گذاران سود خوبی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می دهم یک سایتی طراحی شود تا همه سرمایه گذاران در آن عضو شوند و مخترعین بتوانند در آن سایت با این سرمایه گذاران آشنا شوند.

وی بیان داشت: همچنین در صدا و سیما و دیگر رسانه ها فرصتی ایجاد شود که طرح‌ها به مردم و سرمایه گذاران معرفی شوند و در پروژه های تحقیقاتی در زمانی که مخترع در حال تحقیقات است، پشتیبانی علمی و مالی صورت گیرد.

این نخبه یزدی طرح فوتو بایو رآکتور تولید اسپرولینا و طراحی فرمولاسیون جیره غذایی برای شرایط بحران جنگ، دستگاه استخراج رنگ خوراکی و بایو اتانول از ضایعات کشاورزی را نیز به ثبت رسانده است.