استکبار جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری در انزوا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین قندهاری رئیس ستاد عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جمع متخصصان، پژوهشگران و محققان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برگزاری پرشکوه و با صلابت اجلاس جنبش غیرمتعهدها به میزبانی جمهوری اسلامی ایران را در شرایط فعلی منطقه و جهان، نشان از ثبات و اقتدار نظام اسلامی دانست و افزود: امروز به برکت رهبریهای مقتدرانه و عالمانه ولی امر مسلمین جهان، کشتی انقلاب اسلامی توانسته در دریای پرتلاطم و مواج کینهورزی و دشمنیهای استکبار جهانی به ساحل امنیت و آرامش برسد و دوست و دشمن بر این حقیقت معترفند.
رئیس ستاد عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به مخالفت جدی استکبار جهانی و در راس آن آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی از حضور سران کشورهای غیر متعهد در اجلاس تهران قبل از برگزاری نشست، اظهار داشت: در حال حاضر نیز استکبار جهانی با عصبانیت از این شکست خفتبار، سران کشورها و هیئتهای عالیرتبه اعزامی به جمهوری اسلامی ایران را تهدید میکنند تا در آینده منتظر عواقب این حرکت سیاسی خود باشند و با انجام مصاحبهای حضور خود در اجلاس نم را به نحوی توجیه کنند.
قندهاری با تحلیل و بیان دستاوردهای درخشان برگزاری اجلاس غیر متعهدها، برای اولین دستاورد برپایی اجلاس را خنثیسازی عمق تحریمهای همهجانبه دشمنان نظام اسلامی برشمرد و تصریح کرد: در شرایطی که دو سوم کشورهای جهان با امنیت کامل در اجلاس غیر متعهدها حضور یافتند. ایران اسلامی به عنوان کانون آزادیخواهی، عدالت، راستی و پیشرفت به جهانیان معرفی شد.
رئیس ستاد عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به بیانات حکیمانه و دشمنشکن ولی امر مسلمین در مراسم افتتاحیه اجلاس نم، خاطرنشان کرد: فرمایشات مدبرانه و اندیشمندانه مقام معظم رهبری، موجبات عزت، اقتدار و سربلندی بیش از پیش ایران اسلامی را در عرصه جهانی فراهم کرد و معظمله با شجاعت کامل رژیم پلید صهیونیستی را به عنوان جرسومه فساد به جهانیان معرفی کرد و با دفاع جانانه از حق بلامنازع ایران اسلامی در دستیابی به انرژی هستهای جهت مصارف صلحآمیز و علمی، ساختار سازمان ملل متحد و شورای امنیت را دارای ساختار معیوب و پر عیب و نقص و ظالمانه دانستند.
قندهاری از دیگر دستاوردهای ارزشمند اجلاس سران غیر متعهدها را هجمه سیاسی مقامات 120 کشور جهان به ساختار ناعادلانه و ظالمانه سازمان ملل و شورای امنیت دانست و افزود: جهتگیری سیاسی اجلاسیهها تاکید بر ایجاد حریم امن برای رژیم اشغالگر قدس استوار بوده و این در حالی است که در طول برگزاری این اجلاس، بارها مشروعیت این رژیم پلید مورد هجمه و تعرض قرار گرفت.
رئیس ستاد عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برگزاری اجلاس در ایران اسلامی به رغم تلاش استکبار جهانی و دستگاه دیپلماتی غرب و رژیم جعلی صهیونیستی در منزوی ساختن نظام اسلامی را از دیگر دستاوردهای اجلاس غیر متعهدها دانست و ادامه داد: با برپایی این اجلاس به نحو باشکوه در پایتخت ایران اسلامی مشخص شد که امروز استکبار جهانی بیش از هر زمان دیگری در انزوا قرار دارد و ملت سرافراز ایران اسلامی به برکت رهبریهای داهیانه امام خامنهای (مدظلهالعالی) محور ارتباطی 120 کشور جهان قرار گرفته و بحمدالله به مدت 3 سال به عنوان ریاست اجلاس نم میتواند در عرصه سیاسی جهان نقشآفرینی ممتاز داشته باشد.
قندهاری در ادامه سخنانش به فرصت مناسب اجلاس غیرمتعهدها برای معرفی توانمندیهای علمی، فنی، دفاعی نظام اسلامی در قالب برپایی نمایشگاههای متعدد اشاره کرد و گفت: از آنجائی که اجلاس غیر متعهدها بزرگترین رخداد سیاسی اخیر جهان محسوب میشود در این نشست سیاسی و بینالمللی حقوق بشر ساختگی و دستساز و فرمایشی غرب مورد هجوم و نقد جدی کشورهای عضو قرار گرفت و در نهایت سرعت راهبردهای کلان نظامی که میبایست در طول دهها سال به جهانیان معرفی میشد به برکت این اجلاس در نظام اسلامی سرعت بیشتری یافت.
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