دشمن خواهان نرسیدن مردم به آرمانهای نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی نصیری ظهر شنبه در همایش کمیته های اجرایی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی گفت: اقدامات امروز دشمنان از نقطه واماندگی آنهاست و تمام ظرفیت خود را بسیج کرده اند تا به نقطه موفقیت برسند اما چیزی که امروز در جهان شاهد آن هستیم، استیصال آمریکا و نمایان بودن خواری و ذلت آن ها است.

وی افزود: اقدامات خوب و ارزشمندی برنامه ریزی شده که برای نسل امروز، جوانان و آموزش و پرورش در مقابله با تاکتیکهای دشمنان، دارای اهمیت است.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به اقدامات دشمنان یادآور شد: اقداماتی که دشمن برای نظام جمهوری اسلامی پیش بینی کرده برای بی بهره کردن مردم در نیل به آرمانهای جمهوری اسلامی است.

دشمنان در عرصه های مختلف انقلاب را آزموده اند

وی در ادامه با اشاره به اینکه "دشمنان در عرصه های مختلف انقلاب را آزموده اند" عنوان کرد:‌ دفاع مقدس یکی از ارزشهایی است که در انقلاب اسلامی اثرات زیادی داشته و امروز باید یاد این ارزشها گرامی داشته شود زیرا بدون امکانات و پشتیبانی توانستیم حماسه ای ایجاد کنیم که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ ایران با دنیای استکبار در جنگ بود.

سردار نصیری افزود: امروز اگر نسل جوان بتواند حماسه ها را ببیند، بر روی آنها اثرات معنوی خوبی خواهد گذاشت.