به گزارش خبرنگار مهر، بحث انگشت‌نگاری از تیم‌های ایرانی در عربستان طی سال‌های گذشته همواره حاشیه‌هایی برای تیم‌های ایرانی به وجود آورده و در بازی‌های مقدماتی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز وجود داشت.

اما مسئولان سپاهان اعلام کرده‌اند که تلاش می‌کنند این مسئله برای تیم الاهلی صورت نگیرد و تیم عربستانی بدون هیچ مشکلی وارد ایران شود.

مسعود تابش، مسئول مسابقات آسیایی باشگاه سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم میزبانی شایسته از تیم الاهلی عربستان اظهار داشت: ما تلاش می‌کنیم که هنگام ورود بازیکنان الاهلی به ایران، کمترین تشریفات برای ورود آنها صورت گیرد و بازیکنان این تیم بدون مشکلی وارد کشور شوند.

وی ادامه داد: بازیکنان الاهلی به محض ورود به ایران با اتوبوس‌های تشریفاتی و اسکورت ویژه عازم هتل محل اقامت خود می‌شوند.

مسئول مسابقات آسیایی باشگاه سپاهان اضافه کرد: این کار با این هدف انجام می‌گیرد که باشگاه عربستانی نیز در مسابقه برگشت همچون باشگاه سپاهان رفتار کرده و بازیکنان سپاهان با کمترین مشکلی وارد عربستان شوند.

