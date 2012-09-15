  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

اختصاصی مهر/

بروز طوفان در سیستان و بلوچستان/ کاهش دید افقی به 600 متر

بروز طوفان در سیستان و بلوچستان/ کاهش دید افقی به 600 متر

زاهدان - خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به بروز طوفان از روز گذشته تاکنون در شمال این استان گفت: سرعت این طوفان هم اکنون به 90 کیلومتر در ساعت رسیده است.

حسینعلی حسین‌ آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شعاع دید افقی طی این مدت به حداقل 600 متر رسیده است.

وی گفت: حداقل دید افقی در مناطق نصرت آباد به 600 متر، زابل 700 متر، زاهدان هزار و زهک به هزار و 500 متر کاهش یافت.

وی افزود: با تداوم جریانات ناپایدار در شهرهای شمالی استان تا روز دوشنبه وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک در این مناطق ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان داشت: طوفان شن در منطقه سیستان از روز چهارشنبه هفته اخیر شدت گرفته به گونه ای که سرعت باد در روزهای گذشته شعاع دید را بسیار کاهش داده است.

کارشناسان حوزه بهداشت با اشاره به افزایش غلظت هوا از بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و افراد سالمند توصیه کرده اند از ماسک استفاده کنند و در موارد غیر ضروری در معرض گرد و غبار قرار نگیرند.

طوفان شن و توسعه بیابانها در سیستان و بلوچستان موجب شن گرفتی معابر عمومی و در محاصره شن گرفتن برخی روستاها در طول سال می شود.

کد مطلب 1696617

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها