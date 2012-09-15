بروز طوفان در سیستان و بلوچستان/ کاهش دید افقی به 600 متر

حسینعلی حسین‌ آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شعاع دید افقی طی این مدت به حداقل 600 متر رسیده است.

وی گفت: حداقل دید افقی در مناطق نصرت آباد به 600 متر، زابل 700 متر، زاهدان هزار و زهک به هزار و 500 متر کاهش یافت.

وی افزود: با تداوم جریانات ناپایدار در شهرهای شمالی استان تا روز دوشنبه وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک در این مناطق ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان داشت: طوفان شن در منطقه سیستان از روز چهارشنبه هفته اخیر شدت گرفته به گونه ای که سرعت باد در روزهای گذشته شعاع دید را بسیار کاهش داده است.

کارشناسان حوزه بهداشت با اشاره به افزایش غلظت هوا از بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و افراد سالمند توصیه کرده اند از ماسک استفاده کنند و در موارد غیر ضروری در معرض گرد و غبار قرار نگیرند.

طوفان شن و توسعه بیابانها در سیستان و بلوچستان موجب شن گرفتی معابر عمومی و در محاصره شن گرفتن برخی روستاها در طول سال می شود.