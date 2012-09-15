اختصاص یک هزار میلیارد ریال برای مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی پیش از ظهر شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذای استان خوزستان اظهار کرد: تاکنون 27 هزار و 312 پرونده در بخش مشاغل خانگی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 27 هزار و 226 پرونده به بانک های عامل معرفی شده اند، افزود: بیش از 11 هزارو 433 پرونده تسهیلات مشاغل خانگی را دریافت کرده اند.

موسوی تصریح کرد: در حال حاضر میانگین استان در بخش پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی سال گذشته 43 درصد است.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی گفت: به این بانک بیش از پنج هزار پرونده معرفی شده و تنها هشت درصد پرونده های معرفی شده منتج به پرداخت شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با تاکید بر ضرورت جذب سهمیه سال گذشته به سهمیه ابلاغ شده برای استان در سال 91 اشاره کرد و گفت: در بخش مشاغل خانگی یک هزار میلیارد ریال و در بخش مشاغل خود اشتغالی 700 میلیارد ریال برای استان خوزستان ابلاغ شده است.

وی همچنین به روند جذب تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 155 طرح با اشتغالزایی 309 نفر تایید شده است.

موسوی از انعقاد قرارداد برای 168 طرح خبر داد و افزود: تعداد اشتغال طرح های انعقاد قرارداد از ابتدای سال جاری تا کنون 467 نفر بوده است.