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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

موسوی:

اختصاص یک هزار میلیارد ریال برای مشاغل خانگی

اختصاص یک هزار میلیارد ریال برای مشاغل خانگی

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از اختصاص یک هزار میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی در استان خوزستان به عنوان سهمیه سال 91 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی پیش از ظهر شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذای استان خوزستان اظهار کرد: تاکنون 27 هزار و 312 پرونده در بخش مشاغل خانگی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 27 هزار و 226 پرونده به بانک های عامل معرفی شده اند، افزود: بیش از 11 هزارو 433 پرونده تسهیلات مشاغل خانگی را دریافت کرده اند.

موسوی تصریح کرد: در حال حاضر میانگین استان در بخش پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی سال گذشته 43 درصد است.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی گفت: به این بانک بیش از پنج هزار پرونده معرفی شده و تنها هشت درصد پرونده های معرفی شده منتج به پرداخت شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با تاکید بر ضرورت جذب سهمیه سال گذشته به سهمیه ابلاغ شده برای استان در سال 91 اشاره کرد و گفت: در بخش مشاغل خانگی یک هزار میلیارد ریال و در بخش مشاغل خود اشتغالی 700 میلیارد ریال برای استان خوزستان ابلاغ شده است.

وی همچنین به روند جذب تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 155 طرح با اشتغالزایی 309 نفر تایید شده است.

موسوی از انعقاد قرارداد برای 168 طرح خبر داد و افزود: تعداد اشتغال طرح های انعقاد قرارداد از ابتدای سال جاری تا کنون 467 نفر بوده است.

کد مطلب 1696618

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