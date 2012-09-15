هفت یادواره شهدا طی هفته دفاع مقدس در اردبیل برگزاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهنگ مستعد حصاری ظهر شنبه در جلسه مسئولان برگزاری هفته دفاع مقدس در سپاه حضرت عباس استان تصریح کرد: این یادواره ها در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تاکید بر برکت خون شهدا برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه های اجرای شده قبل از شروع هفته دفاع مقدس در استان اضافه کرد: در روزهای گذشته دو برنامه مهم در استان اجرا شد که یکی از آنها کنگره شهدای روحانی استان و دیگری رزمایش یا علی بود که با همکاری نهادهای مختلف اجرا شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان با بیان اینکه کنگره شهدای روحانی با شکوه تمام برگزار شد، ادامه داد: برای اجرای این کنگره تلاش همگانی صورت گرفت و این کنگره در شان شهدا و روحانیون برگزار شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش لبیک یا علی تصریح کرد: این رزمایش در راستای آمادگی رزم و گرامیداشت دفاع مقدس بود که با حضور بسیجیان استان در شش منطقه استان برگزار شد که همکاری بسیجیان قابل تقدیر بود.

مستعد حصاری فضاسازی برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس را یکی از مهمترین کارهای و برنامه ها برشمرد و تصریح کرد: باید در سطح شهر و استان طوری فضاسازی کرد که شهروندان و مسافران ورودی به استان عطر و بوی شهدای هشت سال دفاع مقدس را استشمام کنند.

وی با بیان اینکه هر سال یکی از عملیات هشت سال دفاع مقدس در اردبیل بازسازی می شود، افزود: در همین راستا امسال نیز عملیات طریق القدس در قالب رزمی و به صورت نمایشی به مردم استان نمایش داده می شود تا مردم آشنایی بیشتر با این عملیات داشته باشند.

مستعد حصاری با بیان اینکه برنامه های منتشر شده سپاه استان به صورت کلی بوده است، افزود: اگر قصد انتشار تمامی برنامه های سپاه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس را داشتیم باید چندین جلد کتاب از برنامه ها منتشر می کردیم به همین جهت برنامه های کلی را منتشر کردیم.