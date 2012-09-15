افزایش خطر فقر در جامعه آلمان/جوانان بیش از همه در معرض خطر فقیر شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" بر اساس گزارش و ارقام اداره آمار آلمان که روز پنج شنبه ارائه شد خطر فقر در سال گذشته در سراسرآلمان افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، میزان خطر فقر در سال 2011 در مقایسه با سال قبل حدود 0.6 درصد افزایش پیدا کرده و به 15.1 درصد رسیده است. این در حالی است که خطر فقر از سال 2009 تا 2010 حدود 0.1 درصد کاهش پیدا کرده بود.



میزان خطر فقر در ایالتهای برمن و مکلنبورگ با 22.3 و 22.2 درصد بسیار بالا بوده و برلین نیز با بیشترین افزایش خطر فقر در آلمان یعنی افزایش 1.9 درصدی روبرو بوده است.

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا افرادی در معرض خطر فقر هستند که کمتر از شصت درصد درآمد متوسط کل جمعیت را دارند. بر این اساس در آلمان در سال 2011 کسانی در معرض خطر فقر قرار داشتند که درآمد آنها کمتر از 848 یورو در ماه بود.

بر اساس گزارش اداره آمار آلمان، برخی گروهها بیش از دیگران در معرض خطر فقر قرار دارند. بر این اساس، خطر فقر برای افراد بالای 65 سال بیش از گروههای سنی دیگر است. اما بیشترین خطر فقیر شدن برای جوانان بین 18 تا 25 سال وجود دارد که میزان خطر فقر برای این گروه سنی 23.4 درصد اعلام شده است.