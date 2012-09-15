به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی جزدائمی افزود: حوزه مسکن و ساختمان کمیته امداد استان زنجان از زمان آغاز به کار این حوزه ساخت مسکن را در سرلوحه کرای خود قرار داده است.
وی یادآور شد: احداث و خرید مسکن شهری، بازسازی و زیبا سازی بافتهای فرسوده شهری و همچنین ساخت و مقاومسازی واحدهای مسکونی مددجویی روستایی نیز از دیگر اقداکاتی است که توسط حوزه مسکن انجام شده است.
مدیر امور مسکن و ساختمان کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اقدامات حوزه مسکن استان زنجان در طول هفت سال گذشته گفت: کمیته امداد استان زنجان در طول این هفت سال اقدام به ساخت، بهسازی و مقاومسازی 5 هزار واحد مسکونی مددجویی روستایی کرده است.
جزدائمی تصریح کرد: با ساخت و مقاومسازی واحدهای مذکور 20 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد استان زنجان از نعمت مسکندار شدن بهرهمند شدند.
جزدائمی در ادامه سایر اقدامات حوزه مسکن و ساختمان کمیته امداد استان زنجان را ساخت اردوگاه حضرت علیاکبر (ع) در روستای اژدهاتو عنوان کرد.
وی در ادامه احداث ساختمان اداری کمیته امداد ایجرود را نیز از دیگر اقدامات حوزه مسکن کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد و افزود: کلنگزنی این ساختمان انجام شده است، و میزان اعتبار لازم برای ساخت آن 6 میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد شده است.
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