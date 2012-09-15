اردوی تیم ملی کشتی آزاد از 8 مهرماه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی مذکور نخستین اردوی ملی پوشان المپیکی کشورمان است که باید خود را برای حضور در مسابقات آتی آماده کنند. اسامی آزادکاران دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی- محمدطهماسبی زاده-علی پیرزاده(تهران) فرزاد عموزاد (مازندران) محمدحسین سلطانی(همدان)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور- بهنام احسان پور- آرش دنگسرکی (مازندران) حسن مرادقلی (تهران)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی- ابراهیم نصیری- علی اصغر جبلی(مازندران) محمد نادری- میثم نصیری(زنجان)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی(همدان)مصطفی حسین خانی(تهران) محسن عباسی (البرز) علی شفیع زاد(مازندران)

84 کیلوگرم: احسان لشگری(قزوین)احسان امینی (کرمانشاه)جواد ابراهیمی(مازندران) میثم مصطفی جوکار(همدان)

96 کیلوگرم: رضا یزدانی - عباس طحان - حامدطالبی زرین کمر(مازندران) الیاس بختیاری - احسان زندیه(تهران) مهران میرزایی(همدان)

120 کیلو کمیل قاسمی- جابر صادق زاده - عبداله قمی (مازندران) پرویز هادی(آ.شرقی) اصغر لاغری(تهران)

مربیان: رضا لایـق (قـزوین) مـحمد طلایـی، علــیرضـا رضــایـی، علــی اکبــر دودانــگه(تهران)، مـصطفی میــر عمـادیان (مازندران)، امــیر توکلیان (خـراسـان رضـوی)، سعید گودرزی (همدان) یـک مربی به معرفی هیات استان زنجان، یک مربی به معرفی هیات استان کرمانشاه

پزشک تیم: داود آزاد بخت(تهران)

فیزیوتراپ:رایف رفتوف

سرپرست:علی بیات (تهران)