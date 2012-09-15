معرفی کتاب "پیامبر(ص)" در برنامه مصباح رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "مصباح" عنوان برنامه ای از گروه قرآن و معارف است که پیرامون مسائل مختلف و کتاب های تألیف شده در حوزه های مختلف کودک و نوجوان، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... به بحث و بررسی می پردازد.



در برنامه شنبه شب 25 شهریورماه با توجه به هتک حرمت ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) سیدحسن میرمحمد امین محمدی در این برنامه به معرفی رمان "پیامبر" خواهد پرداخت.



این کتاب در قالب رمانی برای گروه سنی نوجوان است که شامل 8 جلد شده که هر جلد آن حدود 110 صفحه خواهد بود، هرکدام از این مجموعه‌ها با عنوانی جداگانه به شرح زندگی پیامبر(ص) می‌پردازد، نام جلد اول آن «پیش‌از تولد» و جلد دوم «کودکی پیامبر(ص)» است.



رمان پیامبر(ص) بخشی از پروژه مجموعه قصه‌های قرآنی است که با همکاری انتشارات آستان قدس رضوی «به ‌نشر» به‌ قلم نویسندگان این عرصه مانند «نقی سلیمانی» در طول یک دوره زمانی به چاپ رسیده است.



این کتاب شامل قصه‌های قرآنی متنوعی از داستان زندگی پیامبران و موضوعات دیگر است که یکی از این مجموعه‌ها، داستان زندگانی حضرت محمد(ص) است.

رمان پیامبر در قالب رمانی برای گروه سنی نوجوان است که شامل 8 جلد شده هرجلد از این مجموعه‌ها با عنوانی جداگانه به شرح زندگی پیامبر(ص) می‌پردازد، نام جلد اول آن «پیش‌از تولد» و جلد دوم «کودکی پیامبر(ص)» است.» جلدهای سوم و چهارم با عنوان‌های «نوجوانی» و «جوانی» است.

برنامه "مصباح" شنبه های هر هفته از ساعت 21:10 به مدت 50 دقیقه به سردبیری لیلا لبانی، تهیه کنندگی اکرم السادات حسینی زاده و گویندگی محمد مطلب با کارشناسی سیدحسن میرامین محمدی پخش می شود.