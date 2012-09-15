افتتاح 4500 واحد مسکونی مهر استان بوشهر در مهرماه

علیرضا صفایی‌بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بحث احداث مسکن مهر با وجود مشکلاتی که طی چند سال گذشته داشته‌ایم، در یک‌سال اخیر این کار با جدیت خوبی انجام شده و شاهد کیفیت مطلوبی در اجرای پروژه‌های مسکن مهر در استان بوشهر هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر به تلاش‌های صورت‌گرفته برای بهره‌برداری هر چه سریعتر از پروژه‌های مسکن مهر استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: با برنامه‌ریزیهای صورت گرفته انتظار داریم تا سال آینده همه طرح‌های مسکن مهر در سطح استان در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی به افتتاح 10 هزار و 879 واحد مسکونی مهر در خردادماه امسال با حضور وزیرراه و شهرسازی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: امیدواریم دیگر واحدهای مسکونی مهر نیز بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته در موعد مقرر تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

صفائی بوشهری در ادامه اظهار داشت: تلاش برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر استان بوشهر در سال جاری با جدیت دنبال شده است و در مهرماه امسال چهار هزار و 500 واحد مسکونی مهر در استان بوشهر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: استان بوشهر در جذب تسهیلات و پیشرفت فیزیکی مسکن مهر سال گذشته در رتبه اول کشور قرار دارد که امیدوار هستیم در سال جاری نیز شاهد بهبود وضعیت باشیم.

کنترل و نظارت تصویری 11 نقطه از راه‌های استان بوشهر



مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر به فعالیت‌های حوزه راه این اداره کل اشاره کرد و بیان داشت: این اداره کل با افزایش علائم ایمنی، افزایش تیم‌های گشت زمینی و رفع مشکلات جاده‌ای همه تلاش خود را برای خدمات‌رسانی بهتر و مطلوب‌تر به مردم شریف استان بوشهر به کار گرفته است.

وی به کاهش میزان قابل توجهی از آمار تصادفات استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: استان بوشهر موفق شده در بین استان‌های دیگر بالاترین رقم کاهش آمار تصادفات منجر به فوت جاده‌ای را کسب کند.

صفایی‌بوشهری افزود: چهار هزار و 187 کیلومتر راه در حوزه استحفاظی بوشهر وجود دارد که این اداره کل با به کارگیری همه امکانات و ماشین‌آلات خود، در نگهداری راه‌های استان و با حذف نقاط پرحادثه زود بازده و آشکار سازی این نقاط در محورهای مواصلاتی تا حدود زیادی حوادث را کاهش دهد.

وی با اشاره به نصب بیش از پنج‌هزار عدد تابلوهای اخطاری و اطلاعاتی در راه‌های استان بوشهر، اضافه کرد: بیش از 30 گشت راهداری در نقاط مختلف استان بوشهر بر راه‌های استان نظارت دارند و در بهبود وضعیت عبور و مرور نقش بسیار مهمی دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: با کنترل و نظارت تصویری از 11 نقطه در مرکز مدیریت راه‌های استان توانستیم جایگاه اول را در زمینه کاهش تصادفات را به خود اختصاص داده و عنوان ایمن‌ترین استان در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای در سطح کشور را از آن خود کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: همه همکاران ما در اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر همه تلاش خود را برای بهبود وضعیت عبور و مرور در راه‌های استان بوشهر به کار خواهند گرفت و یکی از مهمترین اولویت‌های ما در این اداره کل کاهش خطرات راه‌ها و جاده‌های استان است.