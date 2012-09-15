بسته شدن اطراف سفارت آمریکا/ افزایش تلفات به بیش از 250 زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صدها پلیس ضد شورش مصری امروز منطقه نزدیک به سفارت آمریکا در قاهره را بستند. بنا بر اعلام وزیر کشور مصر، هم اکنون درگیری مردم با نیروهای پلیس در جریان اعتراضات ضد آمریکایی در قاهره متوقف شده است.

پلیس در حال حاضر راه های منتهی به میدان التحریر قاهره در نزدیکی سفارت آمریکا را بسته است. "احمد جمال الدین" وزیر کشور مصر در جریان بازدید از منطقه اظهار داشت : نیروهای مصری در راستای پاکسازی منطقه از حضور قانون شکنان در حال حاضر در میدان التحریر حضور دارند.

خبرگزاری رسمی مصر موسوم به الشرق الاوسط نیز اعلام کرد که در جریان درگیری روز گذشته معترضان مصری در اطراف سفارت آمریکا در قاهره 27 نفر زخمی و یک جوان 35 ساله کشته شد.

از زمان درگیری ها در مصر که از روز سه شنبه و در اعتراض به پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا آغاز شده است بیش از 250 نفر زخمی شده اند.