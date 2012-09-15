مشکل مسکن مهر فردوسیه رفع شد/تحویل کلید به متقاضیان در آینده ای نزدیک

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات به وجود آمده در مسکن مهر فردوسیه نشات گرفته از این موضوع بود که این واحدها از ابتدا در حوزه مسکن مهر تعریف نشده و به صورت خود مالکی بودند اما بعدها به دلایلی در حوزه مسکن مهر قرار گرفتند.

این مسئول از رفع مشکلات موجود در این منطقه خبر داد و عنوان کرد: با اختصاص بودجه مناسب و اتمام عملیات اجرایی این پروژه، واحدهای مذکور آماده افتتاح و بهره برداری است.

سرانه های آموزشی در شهرکهای مسکونی رعایت شود

وی گفت: در بخش سرانه ها نیز، با ساخت مسجد و اختصاص زمین جهت احداث مدرسه، تلاش بر این است که سرانه های استاندارد آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و... به طور کامل رعایت شود.

جوهری ادامه داد: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در زمینه اختصاص بودجه به مسکن مهر فردوسیه وجود ندارد و با تکمیل شبکه های توزیع آب، برق و گاز، در اسرع وقت این واحدها به متقاضیان و مالکان تحویل داده خواهد شد.

تامین مسکن از اولویتهای دولت نهم و دهم است

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: یکی از اولویتها و اهداف اصلی دولتهای نهم و دهم، تامین مسکن و رفع نیاز در این بخش است که تاکنون با اجرای مطلوب پروژه های مسکن مهر در استانهای مختلف کشور به خصوص در نقاط محروم، این مشکل تاحدودی رفع شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون روند اجرای پروژه های مسکن مهر در شهرستان شهریار مطلوب است که متقاضیان می توانند با ثبت نام در دفاتر مربوطه در این طرح شرکت کنند و صاحب مسکن شوند.

تسهیل در امر تامین مسکن زوجهای جوان

این مسئول با اشاره به اینکه درصد زیادی از جمعیت شهرستان شهریار را جوانان در آستانه ازدواج تشکیل می دهند، اضافه کرد: باید برای رفاه و تسهیل در امر ازدواج، مسکن جوانان تامین شود تا بتوان آمار ازدواج را افزایش داد.