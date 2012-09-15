اسلام مورد هجمه بی شرمانه ایادی کفر قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت استاندار گلستان، با صدور پیامی ساخت فیلم موهن و ضداسلامی که در آن به مقدسات مسلمانان به ویژه نبی گرامی اسلام(ص) توهین شده است را محکوم کرد.

وی افزود: بدون شک این اقدام نابخردانه که با هدف ایجاد تفرقه بین مسلمانان صورت گرفته ناشی از برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد در ایران است که در نهایت منجر به شکست و انزوای استکبار جهانی شد.

قناعت خاطرنشان کرد: ملت همیشه سربلند ایران اسلامی به ویژه مردم ولایتمدار شیعه و سنی استان گلستان به خوبی با این ترفندهای پوسیده و تکراری دشمن آشنا هستند و با یاری حق تعالی و تحت زعامت ولایت مطلقه فقیه در نهایت عزت، نقشه های شوم استکبار را نقش برآب می کنند.

استاندار گلستان تاکید کرد: اینجانب به عنوان نماینده دولت، به نمایندگی از مردم فهیم و همیشه در صحنه استان گلستان نهایت نفرت و انزجار آنها را نسبت به ساخت این فیلم موهن که دسیسه آمریکایی – صهیونیستی است، اعلام می دارم.



قناعت ابراز امیدواری کرد: در پناه مشیت الهی، تمامی این توطئه ها خنثی شوند و وعده خداوند مبنی بر ظهور منجی عالم بشریت تحقق یابد و چشم های به انتظار نشسته مسلمانان شاهد قدوم بابرکت آن امام همام باشد.