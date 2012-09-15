دستگاههای اجرایی گناباد پیگیر جذب اعتبارات مشاغل خانگی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گناباد که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: اعضای کارگروه همت کنند که از فرصتهای ایجاد شده در بخش اشتغال استفاده بهتری داشته باشند و تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان پیگیر جذب اعتبارات مشاغل خانگی خوداشتغالی خود از مرکز استان باشند.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام با توجه به ابلاغ اعتبارات مشاغل خانگی خود پیگیری ها و هماهنگی لازم با بانکهای عامل جهت جذب اعتبارات را به عمل آورند.

وی ادامه داد: اداره صنعت و معدن و تجارت پیگیریهای لازم را در خصوص راه اندازی کارخانه پرلیت داشته باشند.

صفایی تصریح کرد: مرکز رشد فناوری نسبت به راه اندازی سامانه ای جهت ثبت نام از بیکاران دارای تسهیلات عالی برنامه ریزی کرده و ضمن ارائه مشاوره و راهنمایی لازم نسبت به معرفی آنها جهت استفاده از تسهیلات اشتغالزایی اقدام کند.

وی ادامه داد: شهرداری گناباد گزارش پیگیریها و اقدامات صورت گرفته درخصوص احداث میدان سبک دام و همچنین جمع آوری صنوف مزاحم در سطح شهر را در جلسه بعد ارائه کند.

وی گفت: شورای اسلامی شهر گناباد در خصوص واگذاری زمین به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت ایجاد بازارچه سفال و صنایع دستی مراتب را پیگیری کند.

در ادامه جلسه طرح تولید کیف و کفش شرکت تعاونی پرتوامید گناباد با اعتبار 1000 میلیون ریال طرح و مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین درخواست شرکتهای حمل و نقل مسافربری مبنی بر درخواست تسهیلات جهت افزایش ناوگان حمل و نقل و ایجاد اشتغال مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.