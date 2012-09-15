اشعار استاد شهریار برخاسته از روح متعالی او بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آئین بزرگداشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب همراه با گرامیداشت یاد و خاطره آسیب دیدگان از زلزله‌ اخیر، اظهار داشت: روز ملی شعر و ادب که به نام این استاد مسلم شعر معاصر در تقوم ایران اسلامی به ثبت رسیده، امسال نیز همچون سالهای گذشته در تبریز گرامی داشته می‌شود.



وی افزود: شهریار شاعری است که در زبان، وزن و سبکهای مختلفی شعر سروده و جامه‌ای فاخر و آراسته بر قامت زبان و ادبیات معاصر دوخته و تصاویری بدیع و دلکش خلق کرده است و تبحر وی در تمام این مقوله‌ها امری بدیهی است.



داننده گفت: تکریم شهریار، تکریم شعر و ادبیات معاصر و ارج نهادن به ساحت مقدس سخن و قلم متعهد است.



وی تاکید کرد: استاد شهریار شاعری پایبند به موازیمن اسلامی و دلبسته به انقلاب اسلامی بود و در غالب اشعارش این دلبستگی و ارادت به دین و دینمداری معلوم و مشهود است.



براساس این گزارش آیین بزرگداشت روز ملی شعر و ادب و استاد شهریار و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره آسیب دیدگان از زلزله اخیر آذربایجان‌شرقی بیست و هفتم شهریورماه جاری ساعت 16 و 30 دقیقه در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برگزار می‌شود.