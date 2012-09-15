فرهنگسازی بین جوانان تنها راه مقابله با شبیخون فرهنگی است

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگا مهر اظهار داشت: با توجه به تمرکز دشمن بر دو حوزه فرهنگ و اقتصاد ملل مسلمان به ویژه ایران، فرهنگ سازی و هوشیار کردن نسل جوان، بهترین راه مقابله با توطئه دشمنان است.

وی عنوان کرد: دشمن با ایجاد جنگ نرم، قصد نفوذ به باورها و اندیشه های نسل جوان را دارد تا از یک سو با جذب این نسل توانمند به سوی خود، به بهره بری از توان جوانان مستعد در زمینه های مختلف اعم از علمی، فرهنگی، ورزشی و...بپردازد و از سویی دیگر با ایجاد شکاف و اختلاف بین اقشار مختلف جامعه و جوانان، به اهداف شوم خود در زمینه آسیب رسانی به نظام جمهوری اسلامی ایران، برسد.

این مسئول ادامه داد: به این دلیل، دولتمردان و مسئولان در هر استان و شهرستانی باید به افزایش هوشیاری جوانان و نوجوانان بپردازند که این امر جز از طریق فرهنگ سازی و ارتقای سطح فرهنگ دینی و اجتماعی، محقق نخواهد شد.

ارتقای شهریار، قدس و ملارد به شهرستان؛ زمینه ساز تاثیرات مثبت



گروسی گفت: در شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد نیز با وجود جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 200 هزار نفر که بیش از نیمی از آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند، باید همانند سایر نقاط کشور، با اختصاص بودجه های کافی و جامع، به فرهنگ سازی و تعالی اندیشه جوانان و جذب هرچه بیشتر این نسل به باورها و اعتقادات ملی و مذهبی پرداخت.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی افزود: البته تاکنون اقدامات مطلوبی نیز در این زمینه صورت گرفته که از آن جمله می توان به ارتقای سطح تقسیمات کشوری این مناطق به شهرستان اشاره کرد که به طور جد زمینه ساز تاثیرات مثبت و بسزایی در این مناطق شده است.

این مسئول اضافه کرد: با ارتقای شهرهای شهریار، قدس و ملارد به سه شهرستان مجزا، اعتبارات اختصاصی به صورت مطلوبی افزایش یافت که در نتیجه آن شاهد پیشرفت در بخشهای مختلف اعم از عمرانی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، اجتماعی هستیم.

وی در بخش دیگری یادآور شد: منطقه آسیب پذیر ویره واقع در شهرستان شهریار، یکی از نقاط بسیار حساس و آلوده در سطح استان تهران بود که به دلیل حضور فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر و اراذل و اوباش، چهره فرهنگی این شهرستان را مخدوش کرده بود، اما طی دو سال گذشته با تلاش مسئولان ارشد شهرستان، عملیات سالم سازی و پاکسازی در این منطقه با جدیت پیگیری شد و در حال حاضر نظم و امنیت کامل در این منطقه برقرار شده است.

گروسی عنوان کرد: پاکسازی منطقه ویره در واقع یک عملیات ویژه فرهنگی بود و نشان داد که باید با جذب جوانان به برنامه های فرهنگی و ایجاد امکانات جهت شکوفایی استعدادهای آنان، از افتادن این نسل توانمند به دام اعتیاد، فساد، بزه و... جلوگیری کرد.

هیچ بن بستی برای ایرانیان وجود ندارد

وی در ادامه با اشاره به کسب رتبه هفدهم علمی جهان توسط دانشمندان ایرانی، گفت: کسب رتبه هفدهم علمی جهان و سبقت از بسیاری از کشورهای اروپایی، نشان دهنده این است که اگر جوانان ایران اسلامی اراده کنند می توانند تا فتح قله های پیروزی و اقتدار پیش روند و بن بستی برای ایرانیان وجود ندارد.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر با تلاش جوانان ایرانی و برغم تحریمها و توطئه های دشمنان، کشور در تمامی ابعاد اعم از علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و...در حال پیشروی و حرکت رو به جلو است، پیشرفت روزافزون و افتخارآفرینی جوانان، مستلزم تجهیز امکانات، ایجاد بسترهای لازم جهت تعالی اندیشه ها و باورها و شکوفایی استعدادها و تواناییهای بالقوه این نسل است.