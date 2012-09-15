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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۹

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گواهینامه درجه یک مراقبت های ویژه را کسب کرد

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گواهینامه درجه یک مراقبت های ویژه را کسب کرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: بخش مراقبت های ویژه شامل icu، nicu و ccu تمام بیمارستان های زیر پوشش این دانشگاه موفق به کسب گواهینامه ارزشیابی درجه یک شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی دهمرده ای اظهار داشت: این ارزشیابی توسط کارشناسان وزارت بهداشت با بازرسی از تمام بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور صورت گرفته است.

وی گفت: گواهینامه درجه یک با توجه به فرم ارزشیابی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت صادر شده است.

وی افزود: در این ارزشیابی محورهایی مانند شاخصهای کیفی اورژانس، بهداشت و نظارت، مدارک پزشکی و اطلاع رسانی، کمیته های بیمارستانی و شاخص های کیفی بیمارستان از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان بیان داشت: بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های خاتم الانبیا (ص)، علی ابن ابیطالب (ع) و بوعلی زاهدان، امام خمینی (ره) خاش، رازی سراوان، خاتم الانبیا (ص) و ایران ایرانشهر و بیمارستان امام علی (ع) چابهار از جمله مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستند که موفق به کسب گواهینامه درجه یک شده اند.

کد مطلب 1696644

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