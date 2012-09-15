5 لوح تقدیر کشوری و استانی به اداره کل حمل و نقل و پایانه های البرز اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد عطرچیان با اعلام این خبر افزود: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز به دلیل انجام بهینه امور، طی چهار ماهه اول سال 1391 موفق به اخذ پنج لوح تقدیر از مقامات کشوری و استانی شود.



وی گفت: به دلیل فراهم ساختن بستر مناسب برای سیر و سیاحت ایرانیان در استان، اجرای بهینه امور، حاکمیت نظم و انضباط بر مجموعه و تعامل سازنده با دستگاه های مرتبط با مدیریت بحران، تلاش وافر در برنامه ریزی و اجرای برنامه های بیست و سومین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب لوح های تقدیر جداگانه ای از سوی عیسی فرهادی، استاندار البرز به این اداره کل اهدا شده است.



وی افزود: همچنین حضور فعال در اردوی جشن آزادی زندانیان غیر بزهکار نیز، اهدای تقدیر نامه ای از سوی استاندار، دادستان عمومی و انقلاب کرج و مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان کرج را در پی داشته است.



وی یادآور شد: تقدیر نامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در پی حضور اثر بخش اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان، به منظور رشد و تعالی نام ایران و توسعه فرهنگ گردشگری به این اداره کل اهدا شده است.

