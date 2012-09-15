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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

طی بیانه‌ای/

دانشگاه صنعتی کرمانشاه اهانت به پیامبر(ص) را محکوم کرد

دانشگاه صنعتی کرمانشاه اهانت به پیامبر(ص) را محکوم کرد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: دانشگاه صنعتی کرمانشاه به اعتراض از ساخت فیلم موهن در خصوص پیامبر اکرم(ص) پرداخت و طی بیانه‌ای این اعتراض خود را اعلام داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه دانشگاه صنعتی کرمانشاه چنین آمده است: امروز که برخی ایادی پلید استکبار و صهیونیسم جهانی با سفارش و هدایت اربابان خود، ساحت مقدس پیامبر اعظم حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص) را آماج هتک حرمت و اهانت قرار داده و این مکتب عزت آفرین و بشارت دهنده آزادی انسان ها را با شیوه‌هایی بسیار سخیف و خلاف کرامت انسانی به استهزا گرفته‌اند، قلب جهان اسلام آزرده و در عین حال آکنده از خشم است.

بی‌تردید این اقدام زشت و ننگین، موج بیداری اسلامی و نهضت ضد استکباری در جهان را گسترش داده و با افزایش روند گرایش به اسلام در آمریکا و غرب، زوال طراحان سناریوی اسلام هراسی و اهانت به مقدسات مسلمانان بویژه پیامبر اعظم(ص) را سرعت می‌بخشد.

دانشگاه صنعتی کرمانشاه این ضایعه بزرگ را به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) و ولیعصر(ع‌) و نایب برحقش امام خامنه‌ای و مردم مسلمان سراسر جهان تسلیت عرض نموده و ضمن تاکید بر هوشیاری ملت عزیز ایران و همه مسلمانان یادآور می شود که این گونه جسارت ها و توهین های از قبل برنامه‌ریزی شده از چشمان مردم جهان به ویژه مسلمانان وبه خصوص از چشم اساتید، صاحبنظران، طلاب و دانشجویان فهیم و آگاه ایران اسلامی به دور نمانده و نخواهد ماند و بی‌شک انزجار و افسوس تمام مردم مسلمان در آینده‌ای نزدیک به طوفانی بدل خواهد شد که ریشه سست این‌گونه اقدامات جدید را از بین خواهد برد.

کد مطلب 1696650

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