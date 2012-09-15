دشمنان قصد دارند مانع رشد زمینه های علمی جوانان ایرانی شوند

رحیم زمانی ظهر شنبه در حاشیه همایش کمیته های اجرایی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز بسیج دارای فرهنگی است که دارای ویژگی های متعدد بوده و این فرهنگ به عنوان مدل و الگو در سطح جامعه معرفی می شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ بسیجی فرهنگ معنویت است، ادامه داد: فرهنگ یک بسیجی فرهنگ معنوی و شجاعت است و اگر در زمانهای اولیه تسلیحات نظامی در حد صفر بود، اما شجاعت حرف اول را می زد و کسی که شجاع بود می توانست عرصه میدان را برباید.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری تأکید کرد: چیزی که مهم بوده، آرمانهای اعتقادی ما و ارزش هایی است که باید در خط مقدم باشد.

وی افزود: اگر فرهنگ ها در دل جای داشته باشد، ویژگی هایی نیز در دل ایجاد خواهد کرد و کسی که ادعای به ایمان به خداوند می کند باید در عمل آن را ثابت کند زیرا اولین ویژگی مؤمن واقعی، ایمان به خداست.

تقوا، ایثار، پیروی از ولایت و ساده زیستی از ویژگی های بسیجیان است

زمانی با اشاره به ویژگی های بسیجیان افزود: تقوا، ایثار، پیروی از ولایت، ساده زیستی و ... از ویژگی های بسیجیان است و در حال حاضر که دانش آموزان بسیجی داریم باید با برنامه ریزی پیش برویم زیرا دشمنان رهاکننده نیستند و همیشه در حال توطئه هستند.

وی بیان داشت: یکی از وظایف ما توجه به کیفیت برنامه هایمان است زیرا با توجه به این موضوع، تأثیرگذاری آن نیز بر دانش آموزان چند برابر خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت دانش آموزان، عنوان کرد: آگاهی دادن، استمرار و مستحکم کردن دانش آموزان باید به صورت دائم در برنامه های آموزشی باشد زیرا هر لحظه ممکن است دشمن به ما حمله کند.

دشمن در جنگ نرم از تمام ابزار و وسایل خود استفاده کرده است

وی ادامه داد: همان طور که دشمن در جنگ نرم از تمام ابزار و وسایل خود استفاده کرده تا ما را از یادگیری در سنین نوجوانی و جوانی منع کند، ما نیز در این زمینه باید آگاهی بخشی کنیم.

زمانی تأکید کرد: بسیجیان قشر قدرتمندی هستند که درفتنه سال 88 خود را به خوبی نشان دادند و بسیج دانش آموزی نیز جزو افتخارات جامعه اسلامی ایران است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اضافه کرد: دشمنان در عرصه های علمی تلاش می کنند تا دانش آموزان به سمت علم نروند و به پوچی گرایش پیدا کنند و ما نیز باید با آگاهی بخشی و زمان شناسی، دانش آموزان را حفظ کنیم و با ایجاد تشکل های علمی در همه زمینه ها استمرار لازم را داشته باشیم.