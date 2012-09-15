گلستان میزبان ششمین دوره جایزه گام اول

به خبرگزاری مهر، ابوالحسن امامی گفت: این جشنواره با هدف کشف استعدادهای برتر و تشویق هر چه بیشتر پدید آورندگانی که نخستین کتاب خویش را منتشر کرده اند برگزار می شود.

وی افزود: این دوره از جشنواره هشت و نهم آیان ماه برگزار و آثار رسیده، در حوزه های ادبیات- دین و تاریخ داوری می شود.

امامی تعداد آثار ارسالی جهت شرکت در این دوره را 50 اثر اعلام کرد و گفت: این تعداد از مجموع 100 اثر رسیده، حائز کسب شرایط لازم برای شرکت در جشنواره شده اند.

برگزاری چهارمین جشنواره سراسری پویانمایی

رئیس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان از برگزاری چهارمین جشنواره سراسری پویانمایی در روز های 29 و 30 شهریور ماه خبر داد.

احمد گلچین گفت: در این جشنواره 23 فیلم و 24 فیلمنامه، داوری می شود، چهارمین جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی با هدف، اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا(ع) و کشف و بروز استعدادهای هنری و آشنا نمودن نسل جوان جامعه با معارف رضوی به کمک ابزار نوین بصری در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.



آزمون کتبی تعیین صلاحیت علمی متقاضیان تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی

سومین آزمون کتبی متقاضیان تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی در سال 91 روز پنج شنبه مورخ 30 شهریور ماه 1391 ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان برگزار می شود.

متقاضیان شرکت در آزمون باید از طریق سامانه متقاضیان کانون آگهی و تبلیغاتی به نشانی www.adgolestan.ir برای شرکت در آزمون ثبت نام و کارت ورود به جلسه را به همراه داشته باشند.

لازم به ذکر است آزمون مذکور بصورت تستی- تشریحی بوده و منابع آزمون در سایت فوق موجود است.