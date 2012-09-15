شاخص کل بورس 394 واحد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه با اتمام ساعات رسمی معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل بازده نقدی و قیمت، با 394 واحد افزایش به رقم 26 هزار و 283 واحد صعود کرد.



شاخص بازار اول(تالار اصلی ) نیز با 316 واحد افزایش عدد 21 هزار و 530 واحد را ثبت نمود.همین وضعیت را بازار دوم(تالار فرعی) شاهد بود بطوریکه شاخص این بازار با 612 واحد افزایش به رقم 37 هزار و 943 واحد دست یافت. ارزش کل معاملات سهام در روز جاری نیز به بیش از 94 میلیارد تومان رسید.



در معاملات امروز شرکت‌های ملی صنایع مس ایران با 67 واحد افزایش و مخابرات ایران با 11 واحد کاهش بیشترین تاثیر را برشاخص کل بازار سهام بر عهده داشتند. معامله گران بازار سهام امروز شاهد عبور شاخص از مرز روانی 26 هزار واحدی بودند که می تواند در صورت تداوم خریدهای پرحجم و متوازن با حجم مبنا به شکل گیری فضای مثبت بر کلیت معاملات سهام منجر شود.



هر چند آغازگر معاملات سهام در روز جاری با شکل گیری صف خریدهای ناپایدار در اغلب نمادهای معاملاتی و به ویژه صادرات محور همراه بود اما ورود به موعد تسویه معاملات اعتباری با کارگزاران باعث شد تا معامله گران بورس با واگذاری صف خرید ها و متعادل شدن معاملات سهام روبرو باشند.



رشد قیمت جهانی کالاهای اساسی و پایه از جمله متانول، مس ، روی ، بیلت فولادی و حتی طلا در روزهای اخیر و از طرفی انتظار برای انتشار برخی گزارش‌های مثبت در صنایع بزرگ بورسی در رشد نماگرهای بورس و اقبال برای خرید سهام بی تاثیر نبوده است. با این همه، بازار سهام برای حضور پررنگ تر سهامداران حقیقی نیازمند تداوم حمایت حقوقی‌ها است.

کارشناسان بازار سهام معتقدند عبور بازار سهام از یک دوره رکود فرسایشی در نیمه اول سال جاری و توجیه نداشتن اصلاح بیشتر نسبت قیمت بر درآمدی کل بورس ، می تواند به سنت شکنی بازار سهام در نیمه دوم امسال وآغاز فصلی برای جبران کاستی های ماه‌های اخیر بیانجامد، امری که با تداوم سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی در عملکردهای میاندوره ای 6 ماهه و 9 ماهه می تواند تقویت و مستحکم تر شود.