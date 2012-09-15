نظام آموزشی جدید معایب نظام قدیم را می پوشاند/دانشگاه فرهنگیان دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر شنبه در کارگاه آموزشی تحول بنیادین آموزش و پرورش و شروع سال تحصیلی متفاوت در جمع مدیران مدارس سطح استان همدان با اشاره به آخرین برنامه های تدوین شده آموزش و پرورش برای آغاز سالتحصیلی جدید در رابطه با تحول بنیادین و نظام آموزشی 6-3-3 گفت: در طول تاریخ آموزش و پرورش نظام آموزشی به این شکل کاربردی، گسترده و با این جمعیت کاری خوب و فعال وجود نداشته است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: نظام آموزشی جدید فقط تحول در دوره ششم ابتدایی نیست بلکه بسیاری از معایب نظام قدیم را می پوشاند.

در نظام‌های گذشته پیش دانشگاهی جزو سال های تحصیلی به حساب نمی آمد

وی درباره معایب نظام آموزشی سال های گذشته بیان کرد: در نظام‌های گذشته دوره هنرستان دو ساله بود ولی اکنون سه ساله شده است، همچنین دوره دیپلم 11 ساله بود و پیش دانشگاهی جزو سال های تحصیلی به حساب نمی آمد و اینها از نواقص سیستم آموزشی بودند که در سند تحول بنیادین اصلاح شده است.

حاجی بابایی با اشاره به نظام آموزشی جدید عنوان کرد: ساختار جدیدی که برای نظام آموزشی تدوین شده است تحول بنیادین نیست بلکه ریل گذاری برای شکل گیری این تحول است که در آینده به نتیجه می رسد.

وی اضافه کرد: به گفته مقام معظم رهبری تحول بنیادین یک نسخه شفابخش است که اجرای آن مهمتر از هر اصلی است.

راه اندازی دانشگاه فرهنگیان از محورهای تحول بنیادین در آموزش و پرورش است

وزیر آموزش و پرورش در رابطه با اقدامات نظام آموزشی جدید و تأثیرات آن در آینده عنوان کرد: راه اندازی دانشگاه فرهنگیان یکی از محورهای تحول بنیادین در آموزش و پرورش است که در این راستا دانشگاه فرهنگیان بهمن ماه امسال دانشجو می‌پذیرد.

وی با بیان اینکه تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک تغییر مستمر است، افزود: برای تدوین سند تحول بنیادین 600 محقق در طول 30 سال همکاری کردند و همگی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که دوره ابتدایی اساس زندگی علمی دانش آموزان را شکل می دهد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دوره تأثیرگذاری در نظام تعلیم و تربیت دوره ابتدایی است چرا که در این دوره شاکله اصلی دانش‌آموز شکل می‌گیرد.

وی عنوان کرد: در طول دوره ابتدایی باید باید یک سری غذای روحی، روانی برای شکل گیری علمی، معنوی، تفکر و خلاقیت دانش آموزان آماده شود.

حاجی بابایی ادامه داد: بر اساس اعتقاد محققان در طول پنج سال ابتدایی نمی‌توان این مطالب را به صورت کامل ارائه داد بنابراین این دوره باید به شش سال تغییر پیدا کند و ششم ابتدایی با تحقیق و مطالعه بسیار ایجاد شد چرا که شکل هویتی دانش آموزان تا 12 سالگی کامل می شود.

در کلاس ششم ابتدایی بر تکمیل، تثبیت و تعمیق دوره ابتدایی تأکید شده است

حاجی بابایی با بیان اینکه در کلاس ششم ابتدایی بر تکمیل، تثبیت و تعمیق دوره ابتدایی تأکید شده است، افزود: کتاب سند تحول بینادین یک کتاب فلسفه تعلیم و تربیت است که در پشتوانه آن صدها مقاله و 30 جلد کتاب علمی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در 33 سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیچ زمانی به این اندازه در بحث آموزش و پرورش کار نکرده بود و در سند تحول بنیادین تمام کتاب های درسی کم و بیش برای آنها تغییر ایجاد می شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین بیش از 200 سند زیردستی دارد که در سال های بعد تدوین می شود، افزود: سند برنامه درسی ملی یکی از زیرمجموعه های سند تحول بنیادین است که ویژگی های کتاب های درسی را با تکیه بر عناصر علم، ایمالن، اخلاق و تفکر و ارتباط آنها با خود، خدا، خلق و خلقت نگارش می کند.

ذهن دانش آموزان نباید انبار فرمول ها، کلمات و ارقام شود

وی با اعتقاد بر اینکه ذهن دانش آموزان نباید انبار فرمول ها، کلمات و ارقام شود، گفت: در ذهن دانش آموزان نباید دو هزار کتاب وارد شود ولی ارتباط آنها با هم را نداند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر مدرسه ای که یک روز دیرتر هوشمند شود، همان یک روز ضرر کرده است، افزود: دانش آموزی که روزانه 50 برنامه تلویزینی را نگاه می کند نباید از روی کتاب به آن تدریس شود.

وزیر آموزش و پرورش ضمن تأکید بر اینکه دانش‌آموزان باید به صورت زنده و با شبکه اینترانت ملی مطالب درسی را دریافت کنند، افزود: علم تنها با شنیدن به وجود نمی اید بلکه باید تمام حواس دست به دست هم بدهند.

وی با بیان اینکه باید هدف گذاری کلان در امر آموزش صورت گیرد، عنوان کرد: در استان همدان 280 هزار دانش آموز وجود دارد که با ادامه این روند آموزشی تنها 20 درصد آنها در قالب 80 هزار دانش آموز شغل پیدا خواهند کرد و بقیه زمینه نابودی استان همدان را رقم خواهند زد چرا که اکثر آنها در تخصص و حرفه ای کاربردی توانمند نیستند.

حاجی بابایی اضافه کرد: وظیفه آموزش و پرورش این است که براساس نیازها مشاغل آینده را تدوین کند و همچنین انسان هایی را تربیت کند که چرخه توسعه جامعه را به دست بگیرند.

نظام رتبه بندی معلمان در قالب سند تحول بنیادین در حال شکل گیری است

وی با اعلام اینکه نظام رتبه بندی معلمان در قالب سند تحول بنیادین در حال شکل گیری است، گفت: تحول بنیادین با معلم کارمندی قابل اجرا نیست و همه معلمان باید آموزشی و پرورشی باشند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در تحول بنیادین معلم محور اصلی قرار گرفته است، اضافه کرد: در شش استان کشور طرح شهاب در سال تحصیلی جدید اجرا می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: دانش آموزان در روز اول مهر همزمان با شروع سال تحصیلی جدید با فریاد بلند خود اقدام توهین آمیز دشمنان در پخش فیلم پیامبر اکرم (ص) را محکوم خواهند کرد.

دانش آموزان اعتراض خود را به حرکت های شرمگین دشمنان نشان می دهند

وی ادامه داد: دانش آموزان با مرور سلسله توهین هایی که تا به امروز به مقدسات اسلام صورت گرفته بار دیگر اعتراض خود را به حرکت های شرمگین دشمنان نشان دهند.

وی عنوان کرد: در موقعیتی که کشورهایی همچون مصر، سودان، یمن، بحرین و تونس در حال مقابله با دشمنان هستند، آمریکا در تلاش است تا با نفوذ خود، این انقلاب ها را به سمت خود تغییر دهد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در زمانی که فریاد انقلاب در کشورهای اسلامی برافراشته شده است کارگردان آمریکایی و صهیونیستی فیلمی را پخش می کند تا جنگ مذهبی بین مسلمانان راه بیاندازد ولی غافل از اینکه با این حرکات توهین آمیز، فشار‌ها را بیشتر به سمت خود متمایل می ‌کند و دست‌ های پشت پرده را که نقش اصلی آن صهیونیسم است، آشکارتر می‌کند.

حاجی بابایی با بیان اینکه ملت ایران می دانند که خداوند پشت این انقلاب و اسلام ناب ایستاده است، اضافه کرد: هر گاه توطئه ای علیه نظام شکل می گیرد دستی پاک و الهی برای کمک بیرون می آید و ملت را سرافراز می کند.